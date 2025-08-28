  2. জাতীয়

র‌্যাব মহাপরিচালক

এই মুহূর্তে ভোটের প্রস্তুতি হলো আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নতি করা

নিজস্ব প্রতিবেদক
নিজস্ব প্রতিবেদক নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৪:১৩ পিএম, ২৮ আগস্ট ২০২৫
এই মুহূর্তে ভোটের প্রস্তুতি হলো আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নতি করা
কারওয়ান বাজার র‌্যাব মিডিয়া সেন্টারে সংবাদ সম্মেলনে কথা বলেন সংস্থাটির মহাপরিচালক শহিদুর রহমান

আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি উন্নতির মাধ্যমে আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পরিবেশ সৃষ্টির প্রক্রিয়ায় আছেন বলে জানিয়েছেন র‌্যাবের মহাপরিচালক একেএম শহিদুর রহমান। তিনি বলেন, এই মুহূর্তে নির্বাচনের প্রস্তুতি হলো আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নতি করা।

বৃহস্পতিবার (২৮ আগস্ট) রাজধানীর কারওয়ান বাজার র‌্যাব মিডিয়া সেন্টারে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে এক প্রশ্নের জবাবে এসব বলেন তিনি।

আসন্ন জাতীয় নির্বাচনে অন্যান্য আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যদের মতো র‍্যাবের প্রস্তুতি জানতে চাইলে শহিদুর রহমান বলেন, এখন এই মুহূর্তে আমাদের যে প্রস্তুতি সেটা আমরা আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি উন্নতির মাধ্যমে নির্বাচনের পরিবেশ সৃষ্টির প্রক্রিয়ায় আছি। এরপর যখন দিন ঘনিয়ে আসবে তখন আমরা স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, নির্বাচন কমিশন তাদের সঙ্গে আমাদের যে সভা হবে, সেই সভার মাধ্যমে কার কি দায়িত্ব সেটা পালনের নির্দেশনা পাবো। সেই নির্দেশনার আলোকে আমরা দায়িত্ব পালন করবো। পাশাপাশি আমাদের যারা আছেন তাদের আইনকানুন বিষয়ে কিছু ইনহাউজ প্রশিক্ষণ দেওয়ার ব্যবস্থা করে যাচ্ছি।

কেআর/এমআইএইচএস/জিকেএস

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন jagofeature@gmail.com ঠিকানায়।