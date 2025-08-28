দণ্ডিত হলে যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশে আজীবন নিষিদ্ধ
অপরাধমূলক কোনো দণ্ড থাকলে আজীবনের জন্য যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা পেতে পারেন আবেদনকারীরা। এমনকি তুলনামূলকভাবে ছোটোখাটো অপরাধও ভিসা প্রত্যাখ্যানের কারণ হতে পারে।
বৃহস্পতিবার (২৮ আগস্ট) ঢাকাস্থ মার্কিন দূতাবাস তাদের সরকারি ফেসবুক পেজে এক পোস্টে এ তথ্য জানায়।
দূতাবাস জানায়, ভিসা সাক্ষাৎকারে কনস্যুলার অফিসাররা আবেদনকারীর অপরাধসংক্রান্ত রেকর্ড পরীক্ষা করেন। আগের যে কোনো লঙ্ঘন বা গ্রেফতারের তথ্যও তারা জানতে সক্ষম।
ভিসা আবেদন ও সাক্ষাৎকারে সব তথ্য সত্যভাবে দেওয়ার পরামর্শ দিয়েছে দূতাবাস। মিথ্যা তথ্য দিলে ভিসার ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ হতে পারে বলে সতর্ক করা হয়েছে।
জেপিআই/এমআইএইচএস/জিকেএস