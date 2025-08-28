শিক্ষার্থীদের ওপর হামলায় পানি ও বিদ্যুৎ প্রকৌশলী সমিতির নিন্দা

শিক্ষার্থীদের ওপর হামলায় পানি ও বিদ্যুৎ প্রকৌশলী সমিতির নিন্দা
প্রকৌশল শিক্ষার্থীদের ওপর পুলিশের হামলার ঘটনায় তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছে বাংলাদেশ পানি ও বিদ্যুৎ প্রকৌশলী সমিতি, পাওয়ার গ্রিড ইউনিট।
বৃহস্পতিবার (২৮ আগস্ট) এক বিশেষ বিবৃতিতে সংগঠনটি এই প্রতিবাদ জানায়। সমিতির সাধারণ সম্পাদক প্রকৌশলী মো. সোহেল রানা বিবৃতিতে সই করেন।
বিবৃতিতে বলা হয়, গতকাল ২৭ আগস্ট শাহবাগে দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আগত প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের শান্তিপূর্ণ লংমার্চ পালনকালে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী কর্তৃক অপ্রত্যাশিতভাবে সাউন্ড গ্রেনেড এবং টিয়ার শেল নিক্ষেপ করায় বহু প্রকৌশলীসহ প্রকৌশল শিক্ষার্থী আহত হয়েছেন। আমরা এই ঘটনায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করছি। ক্ষোভের সঙ্গে নিন্দা ও প্রতিবাদও জানাচ্ছি।
সমিতির নেতৃবৃন্দ বলেন, প্রকৌশল শিক্ষার্থীরা দেশের ভবিষ্যৎ প্রকৌশলী এবং এ ধরনের আক্রমণ তাদের বিকাশ ও দেশের প্রযুক্তিগত উন্নয়নের পথে অন্তরায় সৃষ্টি করে। বাংলাদেশ পনি ও বিদ্যুৎ প্রকৌশলী সমিতি, পাওয়ার গ্রিড ইউনিট শিক্ষার্থীদের নিরাপত্তা ও চিকিৎসা সেবা নিশ্চিত এবং দোষীদের বিরুদ্ধে যথাযথ আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে জোর দাবি জানাচ্ছি।
