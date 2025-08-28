সাবেক ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামানের ৪৩ কোটি টাকা অবরুদ্ধের আদেশ
মানিলন্ডারিংয়ের অভিযোগে সাবেক ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরী এবং তার স্বার্থসংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের নামে থাকা ১২০ টি ব্যাংক হিসাব অবরুদ্ধের আদেশ দিয়েছেন আদালত।
বৃহস্পতিবার (২৮ আগস্ট) এ আদেশ দেন ঢাকা মহানগর জ্যেষ্ঠ বিশেষ জজ আদালতের ভারপ্রাপ্ত বিচারক ইব্রাহিম মিয়া। দুদকের পক্ষে এ আবেদন করেন উপপরিচালক মো. মশিউর রহমান।
দুদকের আবেদন সূত্রে জানা যায়, সাইফুজ্জামান চৌধুরী এবং তার স্বার্থসংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের ১১৪ টি ব্যাংক হিসাবে জমার পরিমাণ ৪৩ কোটি ৯৪ লাখ ৫৪ হাজার ৪৭০ টাকা। এছাড়া আরও ছয়টি ব্যাংক হিসাবে মোট ২৪ হাজার ৭৯০ ডলার জমা রয়েছে।
আবেদনে দুদক উল্লেখ করে, অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে অনুসন্ধান চলমান রয়েছে। এসব হিসাব ও ব্যক্তিদের সঙ্গে অভিযোগ সংশ্লিষ্ট সাইফুজ্জামান চৌধুরী, সাবেক ভূমিমন্ত্রী এবং তার স্বার্থসংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের সম্পৃক্ততার প্রাথমিক সত্যতা পাওয়া গেছে। অনুসন্ধান চলমান থাকাবস্থায় ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর হিসাব আদালতের মাধ্যমে অবরুদ্ধ করা একান্ত প্রয়োজন।
