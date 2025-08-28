গুম প্রতিরোধ, প্রতিকার ও সুরক্ষা অধ্যাদেশের নীতিগত অনুমোদন
প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম বলেছেন, গুম প্রতিরোধ, প্রতিকার ও সুরক্ষা অধ্যাদেশের নীতিগত অনুমোদন দিয়েছে সরকার। এ অধ্যাদেশ এখনও চূড়ান্ত অনুমোদন পায়নি। অধ্যাদেশের খসড়ার বিভিন্ন বিষয়ে আরও আলোচনা শেষে চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠকে পেশ করা হবে।
বৃহস্পতিবার (২৮ আগস্ট) রাজধানীর বেইলি রোডের ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি এ কথা বলেন।
প্রেস সচিব জানান, আজ (বৃহস্পতিবার) রাজধানীর তেজগাঁওয়ে অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূসের সভাপতিত্বে উপদেষ্টা পরিষদের ৪০তম সভায় গুম প্রতিরোধ, প্রতিকার ও সুরক্ষা অধ্যাদেশের নীতিগত এ অনুমোদন দেওয়া হয়।
শফিকুল আলম বলেন, বাংলাদেশে আর কোনো দিন কোনোভাবে গুম যেন না হয়, গুম যারা করবে এবং তাদের কীভাবে প্রতিকার-প্রতিরোধ করা যায়, যারা আক্রান্ত হবেন, তাদের পরিবারকে কীভাবে সুরক্ষা দেওয়া যায় সেটা নিয়ে অনেকদিন ধরে সরকার কাজ করছে। এ সংক্রান্ত একটি খসড়া আজ উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠকে উত্থাপন করা হলে বিস্তারিত আলোচনা শেষে নীতিগত অনুমোদন দেওয়া হয়।
