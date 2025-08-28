  2. জাতীয়

শুক্রবার থেকে শুরু হচ্ছে জাতীয় নির্বাচনের প্রশিক্ষণ

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৭:১৩ পিএম, ২৮ আগস্ট ২০২৫
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের নিয়ে প্রশিক্ষণ কর্মসূচি শুরু হচ্ছে আগামীকাল শুক্রবার (২৯ আগস্ট)।

বৃহস্পতিবার (২৮ আগস্ট) সকাল দশটায় রাজধানীর আগারগাঁওয়ে নির্বাচন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট ভবনে এ প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) এএমএম নাসির উদ্দিন।

বিষয়টি জাগো নিউজকে জানিয়েছেন নির্বাচনী প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটের (ইটিআই) মহাপরিচালক এস এম আসাদুজ্জামান। তিনি বলেন, ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন উপলক্ষে দুই দিনব্যাপী কোর ও প্রশিক্ষকদের প্রশিক্ষণ হচ্ছে আগামীকাল। শুক্রবার সকাল সাড়ে ৯টায় ইটিআইতে অনুষ্ঠিত হবে। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে থাকবেন সিইসি এএমএম নাসির উদ্দিন।

এছাড়া বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন নির্বাচন কমিশনার আব্দুর রহমানেল মাছউদ, তাহমিদা আহমদ, আনোয়ারুল ইসলাম সরকার ও ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) আবুল ফজল মো. সানাউল্লাহ৷ অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করবেন নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের সিনিয়র সচিব আখতার আহমেদ।

জানা যায়, দু’দিনের কর্মসূচিতে ৭৫ জন কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। সেপ্টেম্বর থেকে শুরু হবে প্রশিক্ষক তৈরির প্রশিক্ষণ, যা শেষ হবে অক্টোবরে। এতে তিন হাজার ৬০০ কর্মকর্তাকে ১৫০টির মতো ব্যাচে প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে।

এরাই আবার ভোটগ্রহণ কর্মকর্তাসহ প্রায় ১০ লাখের মতো লোকবলকে পরবর্তীতে প্রশিক্ষণ দেবেন। প্রশিক্ষণ খাতে প্রায় ১০০ কোটি টাকার মতো সম্ভাব্য ব্যয় ধরেছে ইসি।

