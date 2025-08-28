উপ-সচিব হলেন ২৬৮ জন কর্মকর্তা
প্রশাসনে সিনিয়র সহকারী সচিব থেকে উপ-সচিব পদে পদোন্নতি পেয়েছেন ২৬৮ জন কর্মকর্তা।
বৃহস্পতিবার (২৮ আগস্ট) এ পদোন্নতি দিয়ে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় থেকে প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে। পদোন্নতিপ্রাপ্তদের মধ্যে বিদেশে বিভিন্ন দূতাবাস ও মিশনে থাকা ৬ জন সিনিয়র সহকারী সচিব পদমর্যাদার কর্মকর্তাও রয়েছেন।
পদোন্নতি পাওয়া কর্মকর্তাদের জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওএসডি) করা হয়েছে। তবে নতুন উপ-সচিবদের পদায়ন করে আদেশ জারি করা হয়নি।
পদোন্নতিপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের তালিকা ১ ও তালিকা ২
আরএমএম/এএমএ/জেআইএম