উপ-সচিব হলেন ২৬৮ জন কর্মকর্তা

প্রকাশিত: ০৯:১৬ পিএম, ২৮ আগস্ট ২০২৫
প্রশাসনে সিনিয়র সহকারী সচিব থেকে উপ-সচিব পদে পদোন্নতি পেয়েছেন ২৬৮ জন কর্মকর্তা।

বৃহস্পতিবার (২৮ আগস্ট) এ পদোন্নতি দিয়ে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় থেকে প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে। পদোন্নতিপ্রাপ্তদের মধ্যে বিদেশে বিভিন্ন দূতাবাস ও মিশনে থাকা ৬ জন সিনিয়র সহকারী সচিব পদমর্যাদার কর্মকর্তাও রয়েছেন।

পদোন্নতি পাওয়া কর্মকর্তাদের জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওএসডি) করা হয়েছে। তবে নতুন উপ-সচিবদের পদায়ন করে আদেশ জারি করা হয়নি।

