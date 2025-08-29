কাজ না করে বিল আদায়ের চেষ্টা, সওজে দুদকের অভিযান

কাজ না করে বিল আদায়ের চেষ্টা, সওজে দুদকের অভিযান
চট্টগ্রামে সড়কে কাজ না করেও ঠিকাদারকে দিয়ে বিল আদায়ের চেষ্টার অভিযোগে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর (সওজ) কার্যালয়ে অভিযান চালিয়েছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)।
বৃহস্পতিবার (২৮ আগস্ট) দুপুরে নগরের রহমতগঞ্জে সওজ চট্টগ্রাম জেলা কার্যালয়ে দুদক চট্টগ্রাম সমন্বিত জেলা কার্যালয়-১ এর সহকারী পরিচালক সায়েদ আলমের নেতৃত্বে এ অভিযান হয়।
দুদক কর্মকর্তারা জানান, অক্সিজেন মোড় থেকে হাটহাজারী পর্যন্ত প্রায় এক কোটি টাকার উন্নয়নকাজ টেন্ডার আহ্বানের আগেই একটি ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানকে দিয়ে সম্পন্ন করা হয়। পরে ওই কাজে টেন্ডারের মাধ্যমে অন্য ঠিকাদার নির্বাচিত হলেও তাদের দিয়ে কাজ না করিয়ে বরং বিল জমা দিতে বলা হয়। তবে এক ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান বিলে সই করতে অস্বীকৃতি জানালে তাদের হুমকিও দেওয়া হয়।
দুদকের সহকারী পরিচালক সায়েদ আলম সাংবাদিকদের বলেন, যে প্রতিষ্ঠান কাজ করেনি তাদের বিল সই করাতে চাপ দেওয়া হয়েছে। এমনকি বুধবার রাতে সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারকে অপরিচিত নম্বর থেকে হুমকি দেওয়া হয়। আমরা অভিযোগ যাচাই-বাছাই করছি, সংশ্লিষ্ট নথিপত্র সংগ্রহ করা হয়েছে।
অভিযোগ অনুযায়ী, গত ১৪ মে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের পঞ্চম সমাবর্তন উপলক্ষে অক্সিজেন থেকে হাটহাজারী বাসস্ট্যান্ড পর্যন্ত সড়কে সৌন্দর্যবর্ধন ও মেরামতের কাজ করা হয়।
অভিযানকালে সওজের তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী মোহাম্মদ জাহেদ হোসাইনের কার্যালয় থেকে কাগজপত্র দেখা হলেও কোনো ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা উপস্থিত ছিলেন না। এ বিষয়ে সওজের কোনো কর্মকর্তা কথা বলতে রাজি হননি।
