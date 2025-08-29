জামায়াত নেতা শাহজাহান
আদর্শিক কল্যাণরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সুযোগ এনে দিয়েছে জুলাই বিপ্লব
জামায়াতে ইসলামীর সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল মাওলানা মুহাম্মদ শাহজাহান বলেছেন, জুলাই গণঅভ্যুত্থানের পরবর্তী সময়ে আল্লাহ জামায়াতকে এক ভিন্ন উচ্চতায় নিয়ে গেছেন। আগামী জাতীয় নির্বাচনে এই দেশের মানুষ জামায়াতের কাছ থেকে অনেক ভালো কিছু আশা করছে।
তিনি বলেন, দেশের মানুষের প্রত্যাশা পূরণের এই গুরু দায়িত্ব ছাত্রশিবিরের তৈরি করা সোনালী মানুষগুলোকেই নিতে হবে।দেশ গড়ার জন্য আল্লাহর দেওয়া এই মর্যাদাপূর্ণ সুযোগ যদি আমরা কাজে লাগাতে না পারি, তাহলে ভবিষ্যতে এ ধরনের সুযোগ আর নাও আসতে পারে।
বৃহস্পতিবার (২৮ আগস্ট) সন্ধ্যা ৭টায় চট্টগ্রাম নগরীর একটি মিলনায়তনে চট্টগ্রাম-১০ আসনের জামায়াত মনোনীত সংসদ সদস্য পদপ্রার্থী অধ্যক্ষ শামসুজ্জামান হেলালীর সঙ্গে সাবেক ছাত্রনেতাদের মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।
মাওলানা শাহজাহান বলেন, বিগত অন্ধকার সময় যদি আরও ১০ বছর চলত, তাহলে এদেশের মানুষ অর্থনৈতিক ও সামাজিক অধিকারের পাশাপাশি ধর্মীয় অধিকারও হারিয়ে ফেলত। এই দেশের অখণ্ডতা রক্ষার একমাত্র শক্তি হলো ঈমানী শক্তি। আর এই ঈমানী শক্তি ধ্বংসের অংশ হিসেবে তারা কোনো দেশপ্রেমিক ও ইসলামী ব্যক্তিত্বকে ছাড় দেয়নি।
তিনি বলেন, জুলাই বিপ্লব বাংলাদেশকে একটি আদর্শিক কল্যাণরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সুযোগ করে দিয়েছে। যা আল্লাহর পক্ষ থেকে বিশাল এক নিয়ামত। আল্লাহর এই নিয়ামতের উপলব্ধিই ইসলামী আন্দোলনের একজন কর্মী হিসেবে আমাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য নির্ধারণের জন্য যথেষ্ট।
মতবিনিময় সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন দলটির চট্টগ্রাম মহানগরীর সাংগঠনিক সম্পাদক, সাবেক ওয়ার্ড কাউন্সিলর ও চট্টগ্রাম-১০ আসনের জামায়াতে ইসলামীর মনোনীত সংসদ সদস্য পদপ্রার্থী অধ্যক্ষ শামসুজ্জামান হেলালী, ডবলমুরিং থানা আমির ফারুক আজম এবং ২৪ নং ওয়ার্ডের জামায়াত মনোনীত কাউন্সিলর পদপ্রার্থী প্রকৌশলী আব্দুল মালেক।
ওয়ার্ড আমির ইমরানুল হকের সভাপতিত্বে ও ছাত্রশিবির চট্টগ্রাম মহানগর দক্ষিণের সাবেক সভাপতি মুহাম্মদ ফায়েদের সঞ্চালনায় মতবিনিময় সভায় আরও উপস্থিত ছিলেন থানা সহকারী সেক্রেটারি সাইফুল ইসলাম আসাদ, ২৩ নং পাঠানটুলি ওয়ার্ডের আমির আব্দুর রহিম, ২৪ নং উত্তর আগ্রাবাদ ওয়ার্ডের সেক্রেটারি মাকসুদুর রহমান এবং আসকারাবাদ ওয়ার্ড সেক্রেটারি শাহরিয়ার শামিম শাহজালাল প্রমুখ।
