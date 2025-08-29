  2. জাতীয়

সড়ক দুর্ঘটনা

চট্টগ্রামে হতাহত ২৪ জনের পরিবারকে ক্ষতিপূরণ দিলো বিআরটিএ

চট্টগ্রাম
প্রকাশিত: ০৪:০৬ পিএম, ২৯ আগস্ট ২০২৫
সড়ক দুর্ঘটনায় হতাহতদের পরিবারের কাছে ক্ষতিপূরণের চেক হস্তান্তর করা হচ্ছে

চট্টগ্রামে বিভিন্ন সড়ক দুর্ঘটনায় হতাহত ২৪ জনের পরিবারকে এক কোটি ৮ লাখ টাকা ক্ষতিপূরণ দিয়েছে বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ(বিআরটিএ)।

শুক্রবার (২৯ আগস্ট) সকালে হাটহাজারির নতুন পাড়া এলাকায় বিআরটিএর বিভাগীয় কার্যালয়ে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে এসব ক্ষতিপূরণের চেক হস্তান্তর করা হয়। আয়োজিত মতবিনিময় অনুষ্ঠানে বিআরটিএ চেয়ারম্যান (অতিরিক্ত সচিব) আবু মমতাজ সাদ উদ্দিন আহমেদ সভাপতি হিসেবে উপস্থিত থেকে চেক বিতরণ করেন।

অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন পুলিশের (সিএমপি) উপ-কমিশনার (ট্রাফিক-উত্তর) মো. নেছার উদ্দিন আহমেদ, বিআরটিএর পরিচালক (প্রশাসন) কামরুল ইসলাম, চট্টগ্রাম বিভাগীয় কার্যালয়ের পরিচালক (ইঞ্জিনিয়ারিং) মো. মাসুদ আলম, উপ-পরিচালক (প্রশাসন) মাসুম বিল্লাহ, চট্টগ্রাম জেলা প্রশাসনের অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট সৈয়দ মাহবুবুল হক, বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন মালিক সমিতির সভাপতি মো. কফিল উদ্দিন, চট্টগ্রাম জেলা সড়ক পরিবহন মালিক গ্রুপের মহাসচিব মোরশেদুল আলম কাদেরী, বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন শ্রমিক ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক অলি আহমেদ প্রমুখ।

অনুষ্ঠানে চট্টগ্রাম মহানগর ও জেলায় সংগঠিত সড়ক দুর্ঘটনায় আহত ৫ জনকে ক্ষতিপূরণ বাবদ ১৩ লাখ টাকার চেক এবং নিহত ১৯ জনের প্রতি পরিবারকে ৫ লাখ টাকা করে ৯৫ লাখ টাকার চেক প্রদান করা হয়।

এ সময়, বিআরটিএ চেয়ারম্যান আবু মমতাজ সাদ উদ্দিন আহমেদ বলেন, বাংলাদেশে প্রতিবছর সড়ক দুর্ঘটনায় অনেক মূল্যবান প্রাণহানি হয়। সরকারি সম্পদ বিনষ্ট হয়। একটি দুর্ঘটনা একেকটি পরিবারকে অসহায় করে দেয়। সচেতনতার অভাবেও অনেক দুর্ঘটনা ঘটে। চালকরা আইন মেনে গাড়ি চালালে অনেক দুর্ঘটনা এড়ানো সম্ভব। ট্রাফিক আইন মেনে গাড়ি চালাতে হবে। সড়ক দুর্ঘটনা রোধে সচেতনতা তৈরি করতে হবে।

