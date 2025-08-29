  2. জাতীয়

চট্টগ্রামের উন্নয়নে চসিকের সীমানা বাড়ানো জরুরি: মেয়র শাহাদাত

প্রকাশিত: ০৭:৫৮ পিএম, ২৯ আগস্ট ২০২৫
আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখছেন চসিক মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের (চসিক) মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন বলেছেন, নগরীর টেকসই উন্নয়নের জন্য চসিকের সীমানা বৃদ্ধি করা জরুরি। অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড ও জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণে বর্তমান সিটি কর্পোরেশনের বাইরে থাকা অনেক এলাকাকে এর আওতায় আনা প্রয়োজন।

শুক্রবার (২৯ আগস্ট) চট্টগ্রামের আনোয়ারা উপজেলার বোয়ালিয়া ২ নম্বর বারশত ইউনিয়নের বায়তুন নূর কেন্দ্রীয় জামে মসজিদের পুনর্নির্মাণ কাজের উদ্বোধন উপলক্ষে আয়োজিত এক আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিলে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।

সিটি মেয়র বলেন, বর্তমানে কর্পোরেশনের বাইরে থাকা বিপুল জনগোষ্ঠী প্রতিদিন নগরে এসে কাজ করছে, ব্যবসা করছে। অথচ এসব এলাকা সিটি কর্পোরেশনের আওতায় না থাকায় উন্নয়ন ব্যাহত হচ্ছে। এতে অর্থনৈতিক সম্প্রসারণে বাধা তৈরি হচ্ছে, রাজস্ব আয়ও কমে যাচ্ছে। দক্ষিণ চট্টগ্রামের অনেক অংশ, বিশেষ করে কর্ণফুলি ও আনোয়ারার কিছু অঞ্চলকে সিটি কর্পোরেশনের সঙ্গে যুক্ত করা সময়ের দাবি।

তিনি আরও বলেন, সন্ত্রাস, দুর্নীতি ও লুটপাটের বিরুদ্ধে আমরা অতীতে আন্দোলন করেছি। মানুষের মৌলিক অধিকার ও গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষার সংগ্রাম করেছি। ভবিষ্যতেও জনগণের কল্যাণে কাজ করে যাব।

আল্লামা মুফতি খলিল আহমদ কুরাইশির সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই সভায় প্রধান বক্তা ছিলেন সাবেক সংসদ সদস্য সরোয়ার জামাল নিজাম। এছাড়া, অ্যাডভোকেট ফউজুল আমিন চৌধুরী, মনজুরুল আলম মনজু, সাবেক চেয়ারম্যান হাসান চৌধুরী এবং সানি নিজামসহ স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন।

আলোচনা সভা শেষে দেশ ও জাতির কল্যাণ কামনা করে দোয়া পরিচালনা করা হয়।

