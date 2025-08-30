  2. জাতীয়

আমি নিশ্চিত কর্তৃপক্ষ নূরের ওপর হামলার তদন্ত করবে: প্রেস সচিব

বিশেষ সংবাদদাতা
প্রকাশিত: ০১:০১ এএম, ৩০ আগস্ট ২০২৫
প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম/ফাইল ছবি

গণ অধিকার পরিষদের সভাপতি নুরুল হক নুরের ওপর হামলার তীব্র নিন্দা জানিয়েছেন প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম।

শুক্রবার (২৯ আগস্ট) দিবাগত রাত ১২টায় সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুকে তার ভেরিফায়েড অ্যাকাউন্টে দেওয়া স্ট্যাটাসে তিনি এ নিন্দা জানান।

স্ট্যাটাসে তিনি লেখেন, আমি গণ অধিকার পরিষদের নেতা এবং আমাদের সময়ের এক সাহসী কণ্ঠস্বর নুরুল হক নুরের ওপর নৃশংস হামলার তীব্র নিন্দা জানাই।

প্রেস সচিব আরও লেখেন, একজন ছাত্রনেতা হিসেবে নুর ২০১৮ সালে কোটা সংস্কার আন্দোলনে ঐতিহাসিক নেতৃত্ব দিয়েছিলেন, যা এক প্রজন্মকে অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে এবং ন্যায়বিচার দাবি করতে অনুপ্রাণিত করেছিল।

শফিকুল আলম বলেন, সম্প্রতি তিনি এবং তার সংগঠন জুলাই মাসের গণ অভ্যুত্থানে জনগণের পাশে দাঁড়িয়েছেন, যা গণতন্ত্র, জবাবদিহিতা ও মর্যাদার সংগ্রামের প্রতীক হয়ে উঠেছিল।

প্রেস সচিব আরও লেখেন, জুলাই অভ্যুত্থানের সময় তার গ্রেফতার এবং পরবর্তীতে নির্মম নির্যাতন কেবল মৌলিক মানবাধিকারের চরম লঙ্ঘনই নয়, বরং হাসিনা সরকারের ফ্যাসিবাদী শাসনের মাধ্যমে জনগণের গণতান্ত্রিক আকাঙ্ক্ষার ওপর সরাসরি আঘাত। আমি নিশ্চিত কর্তৃপক্ষ এই হামলার তদন্ত করবে।

