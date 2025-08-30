নুরকে হাসপাতালে দেখতে এসে অবরুদ্ধ উপদেষ্টা আসিফ নজরুল
ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালে অবরুদ্ধ করে রাখা হয়েছে আইন, বিচার ও সংসদবিষয়ক উপদেষ্টা আসিফ নজরুলকে।
বৃহস্পতিবার (২৯ আগস্ট) রাত সাড়ে ১১ টার দিকে ঢামেকে আসলে তাকে অবরুদ্ধ করে রাখেন গণঅধিকার পরিষদের নেতাকর্মীরা।
রাজধানীর বিজয়নগরে জাতীয় পার্টি ও গণঅধিকার পরিষদের কর্মীদের মধ্যে সংঘর্ষ এবং পরবর্তীতে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর হামলায় আহত গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি নুরুল হক নুরকে দেখতে রাতে ঢামেকে আসেন আসিফ নজরুল। পরে দলটির নেতাকর্মীরা তাকে অবরুদ্ধ করে রাখেন।
- আরও পড়ুন:
- নুরের ওপর হামলাকে আমি স্বাভাবিক হিসেবে দেখি না: সারজিস
- ভিপি নুরের ওপর হামলার নিন্দা জানালেন উপদেষ্টা আসিফ নজরুল
বর্তমানে উপদেষ্টা আসিফ নজরুল ঢাকা মেডিকেলের জরুরি বিভাগে অবস্থান করছেন। বাইরে দলটির নেতাকর্মীরা স্লোগান দিচ্ছেন।
এনএস/এনএইচআর/এমআরএম