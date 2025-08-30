  2. জাতীয়

নুরকে হাসপাতালে দেখতে এসে অবরুদ্ধ উপদেষ্টা আসিফ নজরুল

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০১:০৬ এএম, ৩০ আগস্ট ২০২৫
ঢামেক হাসপাতালে অবরুদ্ধ উপদেষ্টা আসিফ নজরুল/ ছবি: জাগো নিউজ

ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালে অবরুদ্ধ করে রাখা হয়েছে আইন, বিচার ও সংসদবিষয়ক উপদেষ্টা আসিফ নজরুলকে।

বৃহস্পতিবার (২৯ আগস্ট) রাত সাড়ে ১১ টার দিকে ঢামেকে আসলে তাকে অবরুদ্ধ করে রাখেন গণঅধিকার পরিষদের নেতাকর্মীরা।

রাজধানীর বিজয়নগরে জাতীয় পার্টি ও গণঅধিকার পরিষদের কর্মীদের মধ্যে সংঘর্ষ এবং পরবর্তীতে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর হামলায় আহত গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি নুরুল হক নুরকে দেখতে রাতে ঢামেকে আসেন আসিফ নজরুল। পরে দলটির নেতাকর্মীরা তাকে অবরুদ্ধ করে রাখেন।

বর্তমানে উপদেষ্টা আসিফ নজরুল ঢাকা মেডিকেলের জরুরি বিভাগে অবস্থান করছেন। বাইরে দলটির নেতাকর্মীরা স্লোগান দিচ্ছেন।

