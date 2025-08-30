বাংলাদেশে খাদ্য নিরাপত্তায় সহযোগিতা বাড়াতে চীন-ডব্লিউএফপি বৈঠক

বাংলাদেশে খাদ্য নিরাপত্তায় সহযোগিতা বাড়াতে চীন-ডব্লিউএফপি বৈঠক
বাংলাদেশে খাদ্য নিরাপত্তা ও উন্নয়ন সহায়তা জোরদারে চীন ও জাতিসংঘের বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচি (ডব্লিউএফপি) যৌথভাবে কাজ করবে। চীনের রাষ্ট্রদূত ইয়াও ওয়েন এবং ডব্লিউএফপি’র উপ নির্বাহী পরিচালক ও প্রধান পরিচালন কর্মকর্তা কার্ল স্কাউ’র বৈঠকে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে।
শুক্রবার (২৯ আগস্ট) ঢাকাস্থ চীন দূতাবাসের সরকারি ফেসবুক পেজে এ বৈঠকের কথা জানানো হয়।
দূতাবাসের তথ্যে বলা হয়, বৈঠকে দুই পক্ষ বাংলাদেশে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ ও উন্নয়ন সহায়তা কার্যক্রমে ত্রিপক্ষীয় সহযোগিতা আরও কার্যকর করার ওপর গুরুত্বারোপ করেন।
জেপিআই/এনএইচআর