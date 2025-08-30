  2. জাতীয়

বায়ুদূষণের শীর্ষে উগান্ডার কামপালা, ঢাকা ১০ নম্বরে

জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ১১:৫৭ এএম, ৩০ আগস্ট ২০২৫
বায়ুদূষণের শীর্ষে আজ উগান্ডার কামপালা। অন্যদিকে, ঢাকা রয়েছে ১০ নম্বরে। শনিবার (৩০ আগস্ট) বেলা ১১টা ৩৭ মিনিটে বায়ুর মান পর্যবেক্ষণকারী সংস্থা এয়ার কোয়ালিটি ইনডেক্সের (আইকিউএয়ার) সূচক থেকে জানা গেছে এ তথ্য।

তালিকার শীর্ষে অবস্থান করা কামপালার বায়ুর মানের স্কোর হচ্ছে ১৬২। এর অর্থ দাঁড়ায় এখানকার বায়ু অস্বাস্থ্যকর পর্যায়ে রয়েছে।

দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে কাতারের দোহার। এই শহরটির দূষণ স্কোর ১৪৯ অর্থাৎ সেখানকার বাতাসের মানও অস্বাস্থ্যকর।

অন্যদিকে, রাজধানী ঢাকা রয়েছে ১০ নম্বরে এবং এই শহরের দূষণ স্কোর ৯৯। এর অর্থ দাঁড়ায় এখানকার বাতাস সহনীয় বা মাঝারী মানের পর্যায়ে রয়েছে।

স্কোর শূন্য থেকে ৫০ এর মধ্যে থাকলে বায়ুর মান ভালো বলে বিবেচিত হয়। ৫১ থেকে ১০০ হলে মাঝারি বা সহনীয় ধরা হয় বায়ুর মান। সংবেদনশীল গোষ্ঠীর জন্য অস্বাস্থ্যকর হিসেবে বিবেচিত হয় ১০১ থেকে ১৫০ স্কোর। ১৫১ থেকে ২০০ পর্যন্ত অস্বাস্থ্যকর হিসেবে বিবেচিত হয়। স্কোর ২০১ থেকে ৩০০ হলে খুবই অস্বাস্থ্যকর বলে বিবেচনা করা হয়। এছাড়া ৩০১-এর বেশি হলে তা দুর্যোগপূর্ণ বলে বিবেচিত হয়।

