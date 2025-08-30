নুরকে দেখতে হাসপাতালে প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী
রাজধানীর বিজয়নগরে শুক্রবার (২৯ আগস্ট) জাতীয় পার্টি ও গণঅধিকার পরিষদের নেতাকর্মীদের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। এরপর আইনশৃঙ্খলা বাহিনী সংঘর্ষ দমনে লাঠিচার্জ করলে গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি নুরুল হক নুর আহত হন। এবার নুরকে দেখতে ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালে গিয়েছেন স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে থাকা প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী অধ্যাপক ডা. সায়েদুর রহমান।
শনিবার (৩০ আগস্ট) তিনি হাসপাতালে ডাকসুর সাবেক ভিপির স্বাস্থ্যের খোঁজ-খবর নেন। নুরের সুচিকিৎসার জন্য সংশ্লিষ্টদের নির্দেশনাও দেন তিনি।
গতকাল নিজ কার্যালয়ের সামনে সমাবেশে বক্তব্য দেওয়ার সময় আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর লাঠিচার্জে গুরুতর আহত হন গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি ও ডাকসুর সাবেক ভিপি নুরুল হক নুর। প্রথমে স্থানীয় ইসলামী ব্যাংক সেন্ট্রাল হাসপাতালে এবং পরে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হয় তাকে। তিনি সেখানে আইসিইউতে চিকিৎসাধীন।
