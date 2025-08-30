  2. জাতীয়

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টার অডিও কল রেকর্ড ভুয়া, কৃত্রিমভাবে তৈরি

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০১:০৬ পিএম, ৩০ আগস্ট ২০২৫
স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টার অডিও কল রেকর্ড ভুয়া, কৃত্রিমভাবে তৈরি
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়- ছবি জাগো নিউজ

স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অব.) মো. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরীর নামে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া অডিও কল রেকর্ডটি ভুয়া বলে দাবি করছে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। মন্ত্রণালয় বলছে, অডিও কল রেকর্ডটি বিকৃত বা কৃত্রিমভাবে তৈরি কণ্ঠ।

শনিবার (৩০ আগস্ট) স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জনসংযোগ কর্মকর্তা (পরিচালক) ফয়সল হাসানের সই করা এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, অডিওটি সম্পূর্ণ ভুয়া এবং এতে ব্যবহৃত কণ্ঠ স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টার নয়। সচেতন যে কেউ সহজেই বুঝতে পারবেন এটি বিকৃত বা কৃত্রিমভাবে তৈরি কণ্ঠ।

আরও পড়ুন

‘ইসমাইল চৌধুরী সম্রাট’ সহ একাধিক ভুয়া ফেসবুক আইডি থেকে ছড়িয়ে পড়া ২৫ সেকেন্ডের এই অডিওতে স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টাকে ভিপি নুরের বিষয়ে এক অজ্ঞাতপরিচয় পুলিশ কর্মকর্তাকে নির্দেশনা দিতে শোনা যায় বলে দাবি করা হচ্ছে।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, এ ধরনের ভুয়া ও বিভ্রান্তিকর অডিও রেকর্ড জনসাধারণকে মিথ্যা তথ্য দিচ্ছে। এটি সমাজে গুজব ছড়িয়ে দিচ্ছে, যা জনশৃঙ্খলা ও আইনের পরিপন্থি।

বিষয়টিকে অত্যন্ত গুরুতর আখ্যা দিয়ে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে তীব্র প্রতিবাদ জানানো হয়েছে। দায়ীদের চিহ্নিত করে তাদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলেও জানানো হয়।

এছাড়া মন্ত্রণালয় সবাইকে সতর্ক করে দিয়েছে, ভবিষ্যতে এ ধরনের ভুয়া কনটেন্ট তৈরি ও ছড়ানোর চেষ্টা করলে আইন অনুযায়ী কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

এমইউ/কেআর/কেএসআর/এমএস

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন jagofeature@gmail.com ঠিকানায়।