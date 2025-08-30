মায়ের মামলায় কারাগারে স্ত্রী, সইতে না পেরে গলায় ফাঁস দিলেন ছেলে

মায়ের মামলায় কারাগারে স্ত্রী, সইতে না পেরে গলায় ফাঁস দিলেন ছেলে
চট্টগ্রামের পটিয়ায় মোহাম্মদ নেজাম উদ্দীন (৩০) নামের এক যুবক গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যা করেছেন। পারিবারিক কলহে মায়ের করা মামলায় নেজামের স্ত্রী কারাগারে যান। ওই অপমান সইতে না পেরে নেজাম আত্মহত্যা করেছেন বলে ধারণা স্থানীয়দের।
শনিবার (৩০ আগস্ট) দিনগত রাত সাড়ে ১২টার দিকে উপজেলার হাবিলাসদ্বীপ ইউনিয়নের ৬নং ওয়ার্ডে নিজ ঘরে আত্মহত্যা করেন তিনি। নেজাম চরকানাই বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয়ের কর্মচারী ছিলেন। তার বাবার নাম জামাল উদ্দিন।
স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, নেজামের মায়ের সঙ্গে তার স্ত্রীর দীর্ঘদিন ধরে বনিবনা হচ্ছে না। স্ত্রীকে তালাক দেওয়ার জন্য নেজামের ওপর তার বাবা-মা দীর্ঘদিন ধরে চাপ দিয়ে আসছেন। কিন্তু স্ত্রীকে তালাক দিতে অস্বীকৃতি জানান নেজাম। কয়েকদিন আগে এসব নিয়ে উভয় পক্ষের মধ্যে মারামারি হয়। এতে নেজামের মা আহত হন। পরবর্তী সময়ে তিনি বাদী হয়ে পটিয়া থানায় একটি মামলা দায়ের করেন।
গত বৃহস্পতিবার ওই মামলায় নেজামের জামিন হলেও তার স্ত্রীকে কারাগারে পাঠানোর আদেশ দেন আদালত। স্ত্রীর সঙ্গে তার আড়াই বছর বয়সী এক ছেলে সন্তানও কারাগারে রয়েছে।
স্ত্রী ও ছেলে কারাগারে থাকায় অপমানে আত্মহত্যা করেছেন নেজাম- এমন ধারণা স্থানীয়দের।
চরকানাই বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক বদিউল আলম বলেন, নেজাম উদ্দীনের পারিবারিক কলহের বিষয়ে জানি। পারিবারিক কলহের জেরে এই আত্মহত্যার ঘটনা ঘটতে পারে।
