  2. জাতীয়

মেরুন কালারের টি-শার্ট পরিহিত সেই যুবক একজন পুলিশ কনস্টেবল

বিশেষ সংবাদদাতা
প্রকাশিত: ০৬:৫৩ পিএম, ৩০ আগস্ট ২০২৫
মেরুন রঙের পোশাক পরিহিত সেই যুবক ও প্রেস সচিক শফিকুল আলম

প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম বলেছেন, রাজধানীর কাকরাইলে জাতীয় পার্টির কার্যালয়ের সামনে গণঅধিকার পরিষদের নেতাকর্মীদের ওপর হামলার ঘটনায় অভিযুক্ত মেরুন কালারের টি-শার্ট পরিহিত ওই যুবক একজন পুলিশ কনস্টেবল।ঘটনার সময় তিনি ডিউটিতে ছিলেন।

শনিবার (৩০ আগস্ট) রাজধানী বেইলি রোডের রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন যমুনার বাইরে আয়োজিত এক প্রেস ব্রিফিং এক গণমাধ্যম কর্মীর প্রশ্নের জবাবে এসব তথ্য জানান তিনি।

প্রেস সচিব বলেন, আমার জানা মতে, ওই যুবক একজন পুলিশ কনস্টেবল। ঘটনার সময় তিনি ডিউটিতে ছিলেন। বিস্তারিত আপনারা ডিএমপির কাছ থেকে জেনে নিবেন।

এর আগে শুক্রবার (২৯ আগস্ট) রাতে রাজধানীর বিজয়নগর এলাকায় গণঅধিকার পরিষদ ও জাতীয় পার্টির নেতাকর্মীদের মধ্যে সংঘর্ষ হয়। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে পুলিশ ও সেনাবাহিনী লাঠিচার্জ করে। এতে গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি নুরুল হক নুর, সাধারণ সম্পাদক মো. রাশেদসহ কয়েকজন নেতাকর্মী আহত হন।

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে এই হামলার ছড়িয়ে পড়া একটি ভিডিওতে দেখা যায়, সংর্ঘষের সময় গণঅধিকার পরিষদের নেতাকর্মীদের ওপর হামলা চালাচ্ছেন মেরুন (লাল) কালারের টি-শার্ট পরিহিত ওই যুবক।

