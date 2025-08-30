যমুনার বাইরে বৃষ্টিস্নাত বিকেলে প্রেস ব্রিফিংয়ে যা ঘটলো
তখন বিকেল প্রায় ৩টা। কিছুক্ষণ আগেই রাজধানীতে এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে। বেইলি রোডের রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন যমুনার বাইরের শেডে (যেখানে প্রেস ব্রিফিং হয়) বিভিন্ন প্রিন্ট ইলেকট্রনিক ও অনলাইন মিডিয়ার সাংবাদিকরা একে একে উপস্থিত হচ্ছেন। গণমাধ্যম কর্মীদের আসতে দেখে নিরাপত্তারক্ষীরা আগমনের কারণ জানতে চান।
প্রধান উপদেষ্টার প্রেস উইং থেকে বিকেল সাড়ে ৩টায় প্রেস ব্রিফিং ডাকা হয়েছে বলা হলে তারা জানান, এখানে প্রেস ব্রিফিং হবে এমন কিছু জানেন না।
এসময় নিরাপত্তারক্ষীদের মধ্যে কেউ যমুনার ভেতরে যোগাযোগ করে প্রেস ব্রিফিংয়ের ব্যাপারে নিশ্চিত হন। আগে থেকে অবহিত না থাকায় ডায়াসে ধুলোবালি জমে থাকতে দেখা যায়। তড়িঘড়ি করে ডায়াস পরিষ্কার ও ঘষামাজা করা হয়।
আজকের প্রেস ব্রিফিংয়ে উপস্থিত গণমাধ্যম কর্মীদের মধ্যে আমিও একজন। অফিসের সাপ্তাহিক মিটিংয়ে যাওয়ার জন্য সকাল বেলা থেকে প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম। হঠাৎ করে প্রেস উইংয়ের খুদেবার্তা। বিকেল সাড়ে তিনটায় রাষ্ট্রীয় বাসভবন যমুনার বাইরে প্রেস ব্রিফিং।
শুক্রবার রাতে গণপরিষদ নেতা ও ডাকসু সাবেক ভিপি নুরুল হক নুরুর ওপর আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর হামলার ঘটনা ঘটে। মুমূর্ষু অবস্থায় তাকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। এ নিয়ে গতকাল রাত থেকেই সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমসহ সারাদেশে তোলপাড়। এ কারণেই আজকের প্রেস ব্রিফিং নানা কারণেই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠে। উপস্থিত গণমাধ্যম কর্মীরাও গতকালের নূরের ওপর হামলার ঘটনার ব্যাপারে সরকারের পদক্ষেপ ও রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে প্রেস ব্রিফিংয়ে কি বলা হয় তা শুনতে উদগ্রীব হয়ে অপেক্ষা করতে থাকেন।
নির্ধারিত সময়ে প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম, উপ-প্রেস সচিব আবুল কালাম আজাদ মজুমদার ও সিনিয়র সহকারী প্রেস সচিব ফয়েজ আহম্মদ যমুনার বাইরে ডায়াসে উপস্থিত হন।
যথারীতি সালাম জানিয়ে শফিকুল আলম জানান, আজ ৩০ আগস্ট (শনিবার) প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বে যমুনাতে একটি গুরুত্বপূর্ণ সভা হয়। এতে প্রধান উপদেষ্টার নিরাপত্তাবিষয়ক উপদেষ্টা ড. খলিলুর রহমান, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বিষয়ক বিশেষ সহকারী খোদাবক্স চৌধুরীসহ বেশ কয়েকজন উপদেষ্টা উপস্থিত ছিলেন। সভায় বেশকিছু সিদ্ধান্ত হয় বলে তিনি জানান।
প্রেস সচিব বলেন, গতকাল গণপরিষদ সভাপতি নুরুল হক নুরুর ওপর ন্যাক্কারজনক হামলা হয়। ঢাকা মেডিকেলে তার চিকিৎসা হচ্ছে।
এছাড়া বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের গণধিকার পরিষদের ছাত্র পরিষদের নেতা নাজমুল হাসান ও রাশেদ খানসহ (গণপরিষদের হিসেবে) ৫০ জনের মতো আহত হন।
তিনি জানান, এই ঘটনার প্রকৃত কারণ খুঁজে বের করতে জুডিশিয়াল ইনকোয়ারি কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত হয়। হাইকোর্টের একজন বিচারপতির নেতৃত্বে এ কমিটি গঠিত হবে। এটার টার্মস অফ রেফারেন্স এতে আরও কোনো মেম্বার থাকবে কি না তা চূড়ান্ত হলে জানিয়ে দেওয়া হবে।
শফিকুল আলম আরও জানান, দেশের বর্তমান পরিস্থিতি ও নির্বাচন নিয়ে আগামীকাল কিছু রাজনৈতিক দলের সঙ্গে প্রধান উপদেষ্টা বসবেন। বিকেল ৩টায় বিএনপি, বিকেল সাড়ে ৪টায় জামায়েত ইসলামী ও সন্ধ্যা ৬টায় এনসিপির সঙ্গে তিনি বৈঠক করবেন বলে জানান।
নূরকে ফোন দিয়ে কথা বলেছেন প্রধান উপদেষ্টা, জানিয়েছেন সমবেদনা
গণপরিষদ সভাপতি ও সাবেক ডাকসু ভিপি নুরুল হক নুরকে ফোন দিয়েছিলেন প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস। ফোনটি প্রথমে নূরের স্ত্রী রিসিভ করেন। পরে নুরুল হক নূরের সঙ্গে তিনি কথা বলেন। নূর ও নূরের সহকর্মী যারা আহত হয়েছেন তাদের প্রতি সমবেদনা জানান প্রধান উপদেষ্টা। শুক্রবারের ঘটনায় যারা আহত হয়েছেন তাদের প্রত্যেকের জন্য সর্বোচ্চ সুচিকিৎসা নিশ্চিত করা করা হবে বলে জানান তিনি। প্রধান উপদেষ্টা নূরকে জানান এ ঘটনায় জুডিশিয়াল তদন্ত হবে। যদি প্রয়োজন হয় তাহলে বিদেশেও চিকিৎসার জন্য পাঠানো হবে।
এ পর্যায়ে তিনি তার বক্তব্য শেষ করে গণমাধ্যম কর্মীদের কাছ থেকে প্রশ্ন আহ্বান করেন।
আইন উপদেষ্টার বিচারের দাবি জানানো সরকারের দুর্বলতা কি না ?
প্রেস ব্রিফিংয়ে উপস্থিত একজন গণমাধ্যম কর্মী নূরের ওপর হামলার ঘটনায় আইন উপদেষ্টা বিচার দাবি করে একটি পোস্ট দিয়েছিলেন। সেটি সরকারের দুর্বলতা কি না জানতে চাইলে শফিকুল আলম বলেন, না এটা দুর্বলতা না। আইন উপদেষ্টা আসিফ নজরুল অনেক বছর ধরে ছাত্রদের পাশে ছিলেন। নুরুল হক নুর ও আসিফ নজরুল বছরের পর বছর একসঙ্গে রাস্তায় আন্দোলন করেছেন। তিনি ব্যক্তিগতভাবে স্ট্যাটাস দিতেই পারেন। তিনি আইন উপদেষ্টা হওয়ার অনেক আগে থেকেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ভোকাল ছিলেন। ওই সময় নুরুল হক ছিলেন তার সহযোদ্ধা। শিক্ষার্থীদের যে কোনো বড় প্রটেস্টে আসিফ নজরুল গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় ছিলেন। গতকাল ঘটনার পরপরই তিনি নুরের চিকিৎসার খোঁজখবর নিতে ছুটে যান।
বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে সরকার ফেব্রুয়ারির প্রথমার্ধে নির্বাচনের বিষয়ে এখনো বদ্ধপরিকর কি না এ ব্যাপারে জানতে চাইলে শফিকুল আলম বলেন, নির্বাচন ফেব্রুয়ারির প্রথমার্ধেই হবে। কোনো শক্তি এটাকে প্রতিহত করতে পারবে না। কোনো ধরনের কোনো ষড়যন্ত্র নির্বাচন থামাতে পারবে না।
