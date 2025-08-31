সিলেট জোনাল সেটেলমেন্ট প্রেস আরও কার্যকরের উদ্যোগ
সিলেট বিভাগের জোনাল সেটেলমেন্ট প্রেসকে আরও কার্যকর করার উদ্যোগ নিয়েছে ভূমি মন্ত্রণালয়। এর ফলে সিলেটের নাগরিকরা ভূমিসংক্রান্ত কাগজপত্র ও সেবা আগের চেয়ে দ্রুত সময়ে পেতে সক্ষম হবেন।
সিলেট বিভাগের ৩৬টি উপজেলায় ১৯৮৭-৮৮ অর্থবছরে ভূমি জরিপ কার্যক্রম শুরু হয়। সেই থেকে এ অঞ্চলে জরিপ কার্যক্রম চলমান রয়েছে। ভূমিসেবা জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিতে ২০১২ সালে সিলেট জোনাল সেটেলমেন্ট অফিসে একটি মিনি প্রেস স্থাপন করা হয়।
রোববার (৩১ আগস্ট) তথ্য অধিদপ্তরের এক তথ্য বিবরণীতে এ তথ্য জানা গেছে।
তথ্য বিবরণীতে আরও বলা হয়, জনস্বার্থে প্রেসটি আরও আধুনিকায়ন ও কার্যকর করার নানা পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে। সরকারের লক্ষ্য হলো জনগণকে জটিলতা ছাড়াই ভূমিসেবা প্রদান করা এবং ডিজিটাল ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে সেটেলমেন্ট কার্যক্রমকে অধিক গতিশীল করা।
