প্রতিবন্ধী-বয়স্কদের সহায়তায় ভোটকেন্দ্রে থাকবে স্বেচ্ছাসেবী

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৩:৩৪ পিএম, ৩১ আগস্ট ২০২৫
অনুষ্ঠানে নির্বাচন কমিশনার আবুল ফজল মো. সানাউল্লাহ

প্রতিবন্ধী ও বয়স্ক বা শারীরিকভাবে অক্ষমদের সহায়তায় ভোটকেন্দ্রে বিএনসিসি, স্কাউট বা স্বেচ্ছাসেবী নিয়োজিত করার পরিকল্পনা চলছে বলে জানিয়েছেন নির্বাচন কমিশনার আবুল ফজল মো. সানাউল্লাহ।

রোববার (৩১ আগস্ট) চীন মৈত্রী সম্মেলন কেন্দ্রে ‘ন্যাশনাল কনসালটেশন অন ইনক্লুসন অব পারসন উইথ ডিসঅ্যাবিলিটিস ইন ইলেকটোরাল প্রসেস’ শীর্ষক কর্মসূচিতে তিনি এমন পরিকল্পনার কথা বলেন।

ইসি সানাউল্লাহ বলেন, সমাজ, দেশ ও জাতি হিসেবে আমাদের অনেক বেশি করণীয় আছে। একটা সমাজের একটা মার্কারও বটে, পরিচয় বহন করে, যে আমরা কীভাবে প্রতিবন্ধীদের ট্রিট করি। শপিং মল, রাস্তা হয়, তাদের জন্য কিছু ব্যবস্থা রাখা হয় না। সার্বিকভাবে পুরো সমাজেই আমরা তাদের জন্য যথাযথ ব্যবস্থা করতে পারিনি। ইসি এর বাইরে নয়, এটা দুঃখজনক।

তিনি আরও বলেন, তাদের যে অধিকার পাওয়ার কথা আমরা কিছুটা এগিয়েছি। আমাদের অনেক পথ এগোতে হবে। মানসিকভাব যারা আসবেন না, তাদের ছাড়া সবার ভোট দেওয়ার ব্যবস্থা করে দিতে হবে। শুধু দৃষ্টি প্রতিবন্ধি নন, যাদের হাতটা কাঁপে, কেন্দ্রে যেতে পারেন না, কেবল প্রতিবন্ধী নন, যারা বয়স্ক তাদেরও সহায়তা দেওযার বিধান আছে।

এই নির্বাচন কমিশনার বলেন, প্রতিবন্ধীদের ভোটে অংশ নেওয়ার জন্য সবাইকে দায়িত্ব নিতে হবে। আমরা কমিশনের পক্ষ থেকে বাস্তবসম্মত যা যা করা সম্ভব, সব করবো। সহায়ক নিয়োগ করতে পারি কি না, ভলানটিয়ার বিএনসিসি, স্কাউট, এটা নিয়ে আমরা ভাবছি। পাশাপাশি যৌক্তিক আলোচনা এসেছে, পরিবহন সুবিধা, এটা আমাদের বিবেচনায় নিতে হবে।

প্রতিবন্ধীরা ভোটকেন্দ্রের যেখানে চাইবেন সেখানেই যেন ভোট দিতে পারেন, নিচতলা হতে পারে, আমরা সেটা পরিপত্র দিয়ে করতে পারবো।

তিনি আরও বলেন, নির্বাচনে সব দল অংশগ্রহণ করলেই আমরা অন্তর্ভুক্তিমূলক বলি, আসলে সব মানুষ যদি অংশ না নেয় তাহলে কী করে হলো। অন্তর্ভুক্তিমূলক নির্বাচন যেমন গুরুত্বপূর্ণ, সহায়ক পরিস্থিতি তৈরি করাও গুরুত্বপূর্ণ।

আবুল ফজল মো. সানাউল্লাহ বলেন, আমরা আগামী ফেব্রুয়ারির নির্বাচন তুলনামূলক ভালো করবো ইনশাল্লাহ। যেখানে নির্বাচনই ভুলে গিয়েছিলাম, সেখানে ডিজঅ্যাবিলিটি পিপলদের জন্য ভাবছি, কাজেই এটা ৩৬ জুলাইয়ের ফসল।

তিনি আরও বলেন, আমরা জেলখানার কয়েদিদের ৭১টি জেলে, জেল অথরিটির সঙ্গে কথা বলেছি, প্রবাসীদের জন্য, ভাসমান মানুষ তাদের ভোটের ব্যবস্থার জন্যও ভাবছি।

ইউএনডিপি, নির্বাচন কমিশন ও সাইটসেভারর্স আয়োজিত এই কর্মসূচিতে বিভিন্ন স্থান থেকে আসা প্রতিবন্ধীরা তাদের সমস্যার কথা তুলে ধরেন।

এতে নির্বাচন কমিশন (ইসি) সচিব আখতার আহমেদ, এনএনডিপির আবাসিক প্রতিনিধি স্টেফান লেলারসহ অন্যরা উপস্থিত ছিলেন।

ইসি সচিব বলেন, সংবিধানের কোনো ধারাতেই ডিজঅ্যাবিলিটিজদের কোনো রেস্ট্রিকশন আনা হয়নি। আমাদের দিক থেকেও তাদের ভোটে অংশগ্রহণ নিয়ে কোনো অসুবিধা নেই।

