সেবা পেতে আর্থিক লেনদেনের বিষয়ে সতর্ক করলো ডিএনসিসি

প্রকাশিত: ০৮:৪৩ এএম, ০২ সেপ্টেম্বর ২০২৫
সেবা পেতে আর্থিক লেনদেনের বিষয়ে সতর্ক করলো ডিএনসিসি
ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনের (ডিএনসিসি) কোনো কাজ বা সেবার পাওয়ার জন্য সরকার নির্ধারিত ফি’র অতিরিক্ত কোনো অর্থ লেনদেন না করার আহ্বান জানিয়েছে সংস্থাটি।

সোমবার (১ সেপ্টেম্বর) রাতে ডিএনসিসির ফেসবুক পেজে এক গণবিজ্ঞপ্তিতে এই আহ্বান জানানো হয়।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনের জন্মনিবন্ধন, ট্রেড লাইসেন্স, জনবল নিয়োগ, দোকান বরাদ্দ, টেন্ডার কার্যক্রমসহ সব সেবা প্রদান নির্ধারিত নিয়ম ও পদ্ধতি মোতাবেক সম্পন্ন করা হয়। এতে ব্যক্তিগত হস্তক্ষেপের কোনো সুযোগ নেই। তাই কোনো কার্যক্রম বা সেবা গ্রহণের জন্য ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনের কোনো কর্মকর্তা বা কর্মচারী বা কোনে দালাল চক্রের সঙ্গে কোনো প্রকার আর্থিক লেনদেন করবেন না।

যিনি এ ধরনের আর্থিক লেনদেন করবেন এবং যার সঙ্গে করবেন উভয়পক্ষকে আইনের আওতায় আনা হবে। তাই কোনো কর্মকর্তা বা কর্মচারী অথবা দালাল চক্র অর্থ দাবি করলে তাকে সংশ্লিষ্ট আইন প্রয়োগকারী সংস্থার কাছে সোপর্দ করার জন্য অনুরোধ করেছে ডিএনসিসি।

