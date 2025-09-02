গুণগতমান বজায় রেখে যথাসময়ে প্রকল্প শেষ করার নির্দেশ

গুণগতমান বজায় রেখে যথাসময়ে প্রকল্প শেষ করার নির্দেশ
ভূমি মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব এ এস এম সালেহ আহমেদ কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী গুণগতমান বজায় রেখে যথাসময়ে প্রকল্পের কাজ শেষ করার নির্দেশনা দিয়েছেন। তিনি এক্ষেত্রে নিবিড় মনিটরিং ও টিমওয়ার্কের ওপর গুরুত্বারোপ করেন।
মঙ্গলবার (২ সেপ্টেম্বর) রাজধানীর ভূমি ভবনের সভাকক্ষে ১৫৫তম এডিপি সভায় সভাপতির বক্তব্যে তিনি এ নির্দেশনা দেন।
এসময় সংস্থাপ্রধান ও প্রকল্প পরিচালকরা নিজ নিজ প্রকল্পের বাস্তবায়ন পরিকল্পনা ও সর্বশেষ অগ্রগতি সভায় তুলে ধরেন।
সভায় ভূমি সংস্কার বোর্ডের চেয়ারম্যান (সচিব) এজেএম সালাউদ্দিন নাগরী, ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মো. সাইদুর রহমান, মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) মো. শরিফুল ইসলাম, অতিরিক্ত সচিব মোহাম্মদ মাহফুজুর রহমানসহ মন্ত্রণালয়ের উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।
তথ্য অধিদপ্তরের এক বিবরণীতে এসব তথ্য জানা গেছে।
