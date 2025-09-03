২৪ ঘণ্টায় পুলিশের বিশেষ অভিযানে গ্রেফতার ১৪৫০

২৪ ঘণ্টায় পুলিশের বিশেষ অভিযানে গ্রেফতার ১৪৫০
সারাদেশে গত ২৪ ঘণ্টায় পুলিশের বিশেষ অভিযানে মামলা ও পরোয়ানাভুক্ত আরও ৮৯১ জন আসামিকে গ্রেফতার করা হয়েছে। অন্যান্য ঘটনায় গ্রেফতার হয়েছেন ৫৫৯ জন।
বুধবার (০৩ সেপ্টেম্বর) পুলিশ সদর দপ্তরের এআইজি (মিডিয়া অ্যান্ড পিআর) এএইচএম শাহাদাত হোসেন এ তথ্য জানান। তিনি বলেন, গত ২৪ ঘণ্টায় সারাদেশে পুলিশের বিশেষ অভিযানে মোট ১৪৫০ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে।
অভিযানকালে উদ্ধার করা হয়েছে একটি বিদেশি পিস্তল, তিনটি পুরোনো রিভলবার, চারটি ম্যাগজিন ও ৩০ রাউন্ড গুলি।
