২৪ ঘণ্টায় পুলিশের বিশেষ অভিযানে গ্রেফতার ১৪৫০

প্রকাশিত: ০২:৪৭ পিএম, ০৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫
সারাদেশে গত ২৪ ঘণ্টায় পুলিশের বিশেষ অভিযানে মামলা ও পরোয়ানাভুক্ত আরও ৮৯১ জন আসামিকে গ্রেফতার করা হয়েছে। অন্যান্য ঘটনায় গ্রেফতার হয়েছেন ৫৫৯ জন।

বুধবার (০৩ সেপ্টেম্বর) পুলিশ সদর দপ্তরের এআইজি (মিডিয়া অ্যান্ড পিআর) এএইচএম শাহাদাত হোসেন এ তথ্য জানান। তিনি বলেন, গত ২৪ ঘণ্টায় সারাদেশে পুলিশের বিশেষ অভিযানে মোট ১৪৫০ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

অভিযানকালে উদ্ধার করা হয়েছে একটি বিদেশি পিস্তল, তিনটি পুরোনো রিভলবার, চারটি ম্যাগজিন ও ৩০ রাউন্ড গুলি।

