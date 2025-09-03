পিএসসির নন-ক্যাডার চাকরির পরীক্ষা
৯০% প্রশ্ন কমনের নিশ্চয়তায় সাজেশন বিক্রি, গ্রেফতার ১
বাংলাদেশ পাবলিক সার্ভিস কমিশনের (পিএসসি) নন-ক্যাডার চাকরি পরীক্ষায় ৯০ শতাংশ কমন সাজেশন দেওয়ার নামে প্রতারণার অভিযোগে একজনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগ (সিআইডি)।
সিআইডি বলছে, বিকাশের মাধ্যমে সর্বনিম্ন ২০০ টাকার বিনিময়ে পিএসসি নন-ক্যাডার চাকরি পরীক্ষায় ৯০% কমন সাজেশনের নিশ্চয়তা দিয়ে হোয়াইটসঅ্যাপ এবং কুরিয়ারের মাধ্যমে গ্রাহকের কাছে পৌঁছে দেওয়া হতো।
বুধবার (৩ সেপ্টেম্বর) এক সংবাদ সম্মেলনে সিআইডির সাইবার পুলিশ সেন্টারের আয়োজিত অতিরিক্ত ডিআইজি মো.জাহিদুল ইসলাম এসব তথ্য জানান। গ্রেফতার ব্যক্তির নাম মতিউর রহমান।
পিএসসির অভিযোগের ভিত্তিতে জামালপুর জেলার মেলান্দহ থানা এলাকা থেকে সিআইডির সাইবার পুলিশ সেন্টারের (সিপিসি) একটি দল তাকে গ্রেফতার করে।
মো. জাহিদুল ইসলাম বলেন, পিএসসির বিভিন্ন নন-ক্যাডার চাকরি প্রার্থীদের চাকরির পরীক্ষায় ৯০% কমন সাজেশন দেওয়ার নাম করে সাধারণ চাকরি প্রত্যাশীদের কাছ থেকে অর্থ হাতিয়ে নিতো মতিউর রহমান চক্র।
তিনি বলেন, তারা পিএসসির বিভিন্ন পদে (নন-ক্যাডার) নিয়োগ পরীক্ষার আগে নিশ্চিত সাজেশনের নাম সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে বিশেষ করে ফেসবুক পেজে “ATEO এর জন্য সিক্রেট শীট কেউ হাতছাড়া করবেন না এই সুযোগ। শেষ মূহুর্তের চূড়ান্ত Secret সাজেশন শীট মাত্র ৫৫০ টি MCQ সাথে উত্তর। হুবহু কমন পাবেন ৮০-৯০%” ক্যাশ অন ডেলিভারি ৩৯০ টাকা, অগ্রীম ৯০ টাকা, সুন্দরবন কুরিয়ারে অগ্রীম ফুল পেমেন্ট, আর পিডিএফ নিতে ২০০ টাকা এবং পেমেন্টের ১ মিনিটের মধ্যেই পিডিএফ পাবেন মেসেঞ্জার, হোয়াটস অ্যাপ, ইমেইল এ সেন্ড করা হবে। বিকাশ পার্সোনাল/নগদ/রকেট নাম্বার ” এরকম নানা চটকদার শিরোনামে পোস্ট করতো। এরপর তাদের সঙ্গে যোগাযোগ হলে মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিস (এমএফএস) এর বিভিন্ন অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে সাধারণ চাকরিপ্রার্থীদের নিকট হতে অর্থ হাতিয়ে নিতো। যার ফলশ্রুতিতে, একদিকে যেমন সাধারণ চাকরি প্রত্যাশীরা প্রতারিত হচ্ছিল, অন্যদিকে পিএসসির সুনাম ক্ষুন্ণ হচ্ছিল।
তিনি আরও বলেন, এ বিষয়ে গত ১ সেপ্টেম্বর সাইবার পুলিশ সেন্টার (সিপিসি) পিএসসির পক্ষ থেকে সিআইডিতে অভিযোগ করলে বিষয়টির গুরুত্ব বিবেচনা করে কাজ শুরু করে। এরপর আধুনিক তথ্য প্রযুক্তির সাহায্যে জামালপুর জেলার মেলান্দহ থেকে প্রতারক চক্রটির মূলহোতা মতিউর রহমানকে গ্রেফতার করা হয়। এসময় তার কাছ থেকে প্রতারণার কাজে ব্যবহৃত ২টি মোবাইল ও ১টি ল্যাপটপ আলামত হিসেবে জব্দ করা হয়।
পুলিশ জানায়, এ বিষয়ে পিএসসির পক্ষ হতে শেরে বাংলা নগর থানায় একটি মামলা করা হয়েছে।
গ্রেফতার আসামির বিরুদ্ধে পরবর্তী আইনানুগ ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন। এছাড়া চক্রের অন্যান্য আসামি শনাক্ত ও গ্রেফতারে সিআইডির অভিযান চলমান আছে বলেও জানান তিনি।
