রাজধানীতে র‌্যাবের অভিযানে অস্ত্র-মাদকসহ গ্রেফতার ৪

প্রকাশিত: ০৬:৫৪ পিএম, ০৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫
র‌্যাবের অভিযানে উদ্ধার করা অস্ত্র

রাজধানীর দক্ষিণ কেরানীগঞ্জ এলাকায় অভিযান চালিয়ে বিদেশি পিস্তল, গুলি, দেশীয় অস্ত্র ও মাদকদ্রব্যসহ চারজনকে গ্রেফতার করেছে র‌্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র‌্যাব)-১০।

বুধবার (৩ সেপ্টেম্বর) রাজধানীর কারওয়ান বাজার র‍্যাব মিডিয়া সেন্টারে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে এ তথ্য জানান র‍্যাব-১০ এর অধিনায়ক অতিরিক্ত ডিআইজি মোহাম্মদ কামরুজ্জামান।

তিনি বলেন, মঙ্গলবার (২ সেপ্টেম্বর) দিনগত রাত দেড়টার দিকে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে কেরানীগঞ্জ মডেল থানার নেকরোজবাগ এলাকার দশগ্রাম কবরস্থানের পাশের একটি বাড়িতে অভিযান চালানো হয়। এ সময় র‌্যাবের উপস্থিতি টের পেয়ে পালানোর চেষ্টা করলে মো. সাহিদ (৪৬) নামে একজনকে আটক করা হয়। তার দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে তিনতলা ভবনের নিচতলার একটি পুরোনো মুরগির খামার থেকে দুটি বিদেশি পিস্তল, দুটি ম্যাগাজিন, তিন রাউন্ড গুলি, একটি চাইনিজ কুড়াল, একটি নোজ প্লাস, একটি সুইচ গিয়ার চাকু, ১৭৫ পিস ইয়াবা, ৯৫ গ্রাম গাঁজা ও চারটি মোবাইল ফোন উদ্ধার করা হয়।

এর আগের দিন সোমবার (১ সেপ্টেম্বর) সন্ধ্যায় চাঁদপুরের কচুয়া থানার মাঝিগাছা এলাকায় মাটিচাপা অবস্থায় একটি বিদেশি পিস্তল, দুটি ম্যাগাজিন ও ৮ রাউন্ড গুলি উদ্ধার করে র‌্যাব-১০। উদ্ধার হওয়া এসব অস্ত্র প্রাথমিকভাবে পুলিশের লুট হওয়া অস্ত্র বলে ধারণা করা হচ্ছে।

একই দিন দুপুরে নারায়ণগঞ্জের ফতুল্লার নিচিন্তাপুর শরিফবাগ এলাকায় অভিযান চালিয়ে সাধন সরকার ওরফে সাইফুল ইসলাম (৩০) নামে এক ব্যক্তিকে আটক করে র‌্যাব। তার দেখানো মতে একটি বিদেশি পিস্তল, একটি ম্যাগাজিন ও তিন রাউন্ড গুলি উদ্ধার করা হয়। সাইফুলের বিরুদ্ধে দক্ষিণ কেরানীগঞ্জ থানায় একাধিক মাদক মামলা রয়েছে।

৩১ আগস্ট ঢাকার যাত্রাবাড়ীর বিবিরবাগিচা এলাকায় ফ্যান্টাসি টাওয়ারের একটি ফ্ল্যাট থেকে চারটি অবিস্ফোরিত গ্রেনেড উদ্ধার করা হয়। এ সময় ফয়সাল খান (৩০) নামে একজনকে গ্রেফতার করা হয়। তার দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে ডেমরা এলাকা থেকে আরও চারটি গ্রেনেড উদ্ধার করে র‌্যাব।

এছাড়া ৩১ আগস্ট ভোরে কেরানীগঞ্জ মডেল থানার গদাবাগ এলাকা থেকে ১১০ কেজি গাঁজাসহ মো. ইউনূস (৩৩) নামে এক মাদক ব্যবসায়ীকে গ্রেফতার করে র‌্যাব-১০। উদ্ধার করা মাদকের আনুমানিক বাজারমূল্য ৩৩ লাখ টাকা।

র‌্যাব-১০ এর অধিনায়ক মোহাম্মদ কামরুজ্জামান আরও বলেন, অবৈধ অস্ত্র, সন্ত্রাস ও মাদক নির্মূলে আমাদের অভিযান অব্যাহত থাকবে। জনগণ চাইলে তথ্য দিয়ে আমাদের সহায়তা করতে পারে। একটি তথ্যই হতে পারে একটি পরিবার বা জীবনের রক্ষাকবচ।

