ধর্ম মন্ত্রণালয়
হজের নিবন্ধন শেষ হবে ১২ অক্টোবর, বাড়বে না সময়
পরবর্তী বছর হজে যেতে প্রাথমিক নিবন্ধন শেষ হবে আগামী ১২ অক্টোবর। সৌদি সরকারের নিবন্ধনের সময়সীমা অনুযায়ী এ সময় আর বাড়ানো হবে না বলে জানিয়েছে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়।
এ বার্তা বাংলাদেশের মোবাইল ফোন ব্যবহারকারী মুসলিম নাগরিকদের কাছে পাঠানোর জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশনের (বিটিআরসি) চেয়ারম্যানের কাছে চিঠি পাঠিয়েছে ধর্ম মন্ত্রণালয়।
বৃহস্পতিবার (৪ সেপ্টেম্বর) পাঠানো চিঠিতে বলা হয়, হজ ২০২৬ এর সরকারি ও বেসরকারি মাধ্যমের প্রাথমিক নিবন্ধন গত ২৭ জুলাই থেকে শুরু হয়েছে, যা আগামী ১২ অক্টোবর পর্যন্ত চলমান থাকবে। এ অবস্থায়, হজের প্রাথমিক নিবন্ধন সংক্রান্ত এ বার্তা বহুল প্রচারের জন্য সব মোবাইল অপারেটর কোম্পানিকে বিনামূল্যে খুদেবার্তার মাধ্যমে বাংলাদেশের মোবাইল ফোন ব্যবহারকারী মুসলিম নাগরিকদের কাছে পাঠানোর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য অনুরোধ করা হলো।
আগামী বছর হজে যেতে চার লাখ টাকা জমা দিয়ে প্রাথমিক নিবন্ধন গত ২৭ জুলাই থেকে শুরু হয়েছে। হজ প্যাকেজ ঘোষণার পর বাকি টাকা জমা দিয়ে নিবন্ধন সম্পন্ন করতে হবে।
আগামী বছর বাংলাদেশ থেকে সরকারি ও বেসরকারি ব্যবস্থাপনা মিলিয়ে এক লাখ ২৭ হাজার ১৯৮ জন হজ পালন করতে পারবেন।
চাঁদ দেখা সাপেক্ষে আগামী বছরের মে মাসের শেষ সপ্তাহে সৌদি আরবে পবিত্র হজ অনুষ্ঠিত হবে।
প্রাথমিক নিবন্ধন শেষ করতে সময় এক মাসের বেশি থাকলেও এখন পর্যন্ত সরকার হজ প্যাকেজ ঘোষণা করতে পারেনি। চলতি মাসের মাঝামাঝি হজ প্যাকেজ ঘোষণা করার লক্ষ্য নিয়ে এগোচ্ছে ধর্ম মন্ত্রণালয়।
এ বিষয়ে হজ অনুবিভাগের যুগ্ম-সচিব মো. মঞ্জুরুল হক জাগো নিউজকে বলেন, সৌদি সরকারের রোডম্যাপ অনুযায়ী এবার ১২ অক্টোবরের পর আর কেউ নিবন্ধন করতে পারবেন না। আমরা এই বিষয়টি ব্যাপকভাবে সবাইকে জানাতে চাই। এজন্য উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। বিটিআরসিকে চিঠি দেওয়া হয়েছে।
হজ প্যাকেজ ঘোষণার বিষয়ে তিনি বলেন, এখনো বিমান ভাড়া নির্ধারণ করা যায়নি। সৌদি প্রান্তের খরচও পুরোপুরি পাওয়া যায়নি। আশা করছি আগামী সপ্তাহের মধ্যে বিমান ভাড়া নির্ধারণ করা সম্ভব হবে। আমরা চলতি মাসের মাঝামাঝি নির্বাহী কমিটির সভা ডেকে হজ প্যাকেজটি চূড়ান্ত করতে চাইছি।
আরএমএম/এএমএ/জেআইএম