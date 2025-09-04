ধানমন্ডিতে মিছিল পরিকল্পনাকারীসহ নিষিদ্ধ আ’ লীগের গ্রেফতার ৯
রাজধানীর ধানমন্ডিতে ঝটিকা মিছিলের পরিকল্পনার অভিযোগে কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগ ও এর অঙ্গ সংগঠনের ৯ জন নেতাকর্মীকে গ্রেফতার করেছে ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি)। বুধবার রাত থেকে বৃহস্পতিবার (৪ সেপ্টেম্বর) ভোর পর্যন্ত রাজধানীর বিভিন্ন এলাকায় পৃথক অভিযানে তাদের গ্রেফতার করা হয়।
ডিবি জানায়, গ্রেফতারদের মধ্যে ধানমন্ডিতে ঝটিকা মিছিলের পরিকল্পনাকারী মো. সজিবুল ইসলাম হৃদয় (২৩) অন্যতম। তিনি গত ১ সেপ্টেম্বর ধানমন্ডিতে নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের ব্যানারে মিছিলের আয়োজন করেছিলেন।
অন্য আটজন হলেন- ওয়ারী থানার ৩৯ নম্বর ওয়ার্ড ছাত্রলীগের সহ-সভাপতি আব্দুল্লাহ বিন আজিজ (২৩), লালবাগ থানার স্বেচ্ছাসেবক লীগের সক্রিয় কর্মী মো. রায়হান ওরফে পলিন (২৮), পল্টন থানার আওয়ামী লীগের ত্রাণ ও সমাজকল্যাণ বিষয়ক কেন্দ্রীয় উপ-কমিটির সদস্য মো. শাহাদাৎ নবী খোকা (৪২), শেরেবাংলা নগর থানার ১৩ নম্বর ওয়ার্ড স্বেচ্ছাসেবক লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মো. আমিনুর রহমান মানিক (৩০), কলাবাগান থানা আওয়ামী লীগের ১৬ নম্বর ওয়ার্ড সভাপতি মো. জামিল হোসেন পলাশ (৫৮), শরীয়তপুর সদর থানা আওয়ামী লীগের সেক্রেটারি মো. গোলাম মোস্তফা (৫০), নিকলী থানা ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি ও চেয়ারম্যান কারার শাহরিয়ার আহমদ (৪১)।
ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের মিডিয়া অ্যান্ড পাবলিক রিলেশন্স বিভাগের উপ-পুলিশ কমিশনার মুহাম্মদ তালেবুর রহমান জানান, রাতভর রাজধানীর ধানমন্ডি, ওয়ারী, লালবাগ, পল্টন, শেরেবাংলা নগর, কলাবাগান, কেরানীগঞ্জ ও উত্তরা এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাদের গ্রেফতার করা হয়।
গ্রেফতারদের বিরুদ্ধে রাজধানীতে আইনশৃঙ্খলা বিনষ্ট, ঝটিকা মিছিলের মাধ্যমে জনমনে আতঙ্ক সৃষ্টি এবং দেশকে অস্থিতিশীল করার নানা অভিযোগ রয়েছে। তাদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন থানায় একাধিক মামলাও রয়েছে। গ্রেফতারদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।
