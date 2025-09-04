বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনে সানজিদ হত্যা, সাবেক এমপির নাতি গ্রেফতার
বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সময় সানজিদ হোসেন মৃধা হত্যা মামলার এজাহারভুক্ত আসামি মো. ফয়সাল আহম্মেদ পারভেজকে (৩১) গ্রেফতার করেছে ঢাকা মহানগর পুলিশ (ডিএমপি)।
বৃহস্পতিবার (৪ সেপ্টেম্বর) রাত সাড়ে ৩টার দিকে উত্তরা পশ্চিম থানার অধীন ১৪ নম্বর সেক্টরের বস্তি এলাকা থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয়।
গ্রেফতার ফয়সাল আহম্মেদ পারভেজ সাবেক সংসদ সদস্য হাবিব হাসানের নাতি এবং উত্তরা পশ্চিম থানা ছাত্রলীগের সাবেক সহ-সভাপতি। ডিএমপির মিডিয়া অ্যান্ড পাবলিক রিলেশন্স বিভাগের উপকমিশনার (ডিসি) মুহাম্মদ তালেবুর রহমান এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন।
তালেবুর রহমান বলেন, গ্রেফতারকৃত মো. ফয়সাল আহম্মেদ পারভেজ বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের সময় ছাত্র-জনতার ওপর প্রাণঘাতি অস্ত্র ব্যবহার করেছে। তার এলোপাথাড়ি গুলিবর্ষণে সানজিদ হোসেন মৃধা গুরুতর আহত হয়। পরে তাকে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।
এ ঘটনায় শহীদ সানজিদ হোসেন মৃধার বাবা মো. কবির হোসেন মৃধা বাদী হয়ে গত বছরের ১৯ সেপ্টেম্বর উত্তরা পশ্চিম থানায় একটি হত্যা মামলা করেন।
ডিসি তালেবুর রহমান বলেন, তদন্তাধীন এই মামলায় বৃহস্পতিবার রাতে উত্তরা পশ্চিম থানাধীন ১৪নং সেক্টরের এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেফতার করা হয়। তার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহন প্রক্রিয়াধীন।
