জুলাই সনদ চূড়ান্তে জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের দ্বিতীয় সভা

জুলাই সনদ চূড়ান্তে জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের দ্বিতীয় সভা
জুলাই জাতীয় সনদ চূড়ান্তকরণ ও বাস্তবায়নের উপায় বিষয়ে বৃহস্পতিবার (৪ সেপ্টেম্বর) রাজধানীর জাতীয় সংসদ ভবনস্থ কমিশন কার্যালয়ের সম্মেলন কক্ষে জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের এক সভা হয়েছে। সভায় জাতীয় সনদের চূড়ান্ত করার প্রক্রিয়া এবং তা বাস্তবায়নের সম্ভাব্য উপায় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়।
সভায় পূর্বদিন শুরু হওয়া আলোচনা অব্যাহত রেখে রাজনৈতিক দলগুলো থেকে প্রাপ্ত মতামত ও পরামর্শসমূহ বিশ্লেষণ করা হয়। রাজনৈতিক দলগুলোর মতামত পর্যালোচনার ভিত্তিতে আগামী সপ্তাহেই বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে আলোচনায় বসবে কমিশন। এরপর চূড়ান্তকৃত সনদ ও বাস্তবায়নের উপায় সম্পর্কিত সুপারিশ একসঙ্গে রাজনৈতিক দলগুলোর কাছে পাঠানো হবে। সভায় সনদের ভাষাগত যথার্থতাও পুনর্মূল্যায়ন করা হয়।
সভায় কমিশনের সহসভাপতি অধ্যাপক আলী রীয়াজ, সদস্য ড. বদিউল আলম মজুমদার, বিচারপতি মো. এমদাদুল হক, সফর রাজ হোসেন ও ড. মো. আইয়ুব মিয়া এবং ঐকমত্য গঠন প্রক্রিয়ায় যুক্ত প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী মনির হায়দার উপস্থিত ছিলেন।
৪ সেপ্টেম্বর তথ্য অধিদপ্তরের বিবরণীতে এ সব তথ্য জানা গেছে।
এমআইএইচএস