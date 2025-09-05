  2. জাতীয়

গরম বেড়েছে, বৃষ্টি হবে কবে জানালো আবহাওয়া অফিস

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০২:৩৪ পিএম, ০৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫
ফাইল ছবি

মৌসুমি বায়ুর সক্রিয়তা কমে যাওয়ায় দেশজুড়ে বৃষ্টি অনেক কমে গেছে। ফলে গরম বেড়েছে। এ অবস্থায় আগামী মঙ্গলবারের (৯ সেপ্টেম্বর) পর বৃষ্টি বাড়তে পারে বলে জানিয়েছে আবহাওয়া অফিস।

আবহাওয়া অফিসের তথ্য বলছে, গতকাল বৃহস্পতিবার দেশে সর্বোচ্চ ২১ মিলিমিটার বৃষ্টি হয়েছে ঢাকায়। এছাড়া সারাদেশে হালকা বৃষ্টি হয়েছে। গতকাল দেশের বেশিরভাগ স্থানে তাপমাত্রা ছিল ৩৪ থেকে ৩৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসের ঘরে।

আবহাওয়াবিদরা বলছেন, আগামী পাঁচদিন দেশে বৃষ্টির প্রবণতা কম থাকবে। এসময় বিছিন্নভাবে মৃদু তাপপ্রবাহ হতে পারে। গরম থাকতে পারে।

শুক্রবার (৫ সেপ্টেম্বর) দুপুরে আবহাওয়াবিদ হাফিজুর রহমান জাগো নিউজকে বলেন, আগামী ৯ তারিখের পর বৃষ্টি বাড়তে পারে। এর আগে দেশে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হতে পারে। বৃষ্টিহীন অঞ্চলে গরম বেশি থাকতে পারে।

তিনি বলেন, আজ রংপুর, ময়মনসিংহ, চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগে কিছু কিছু জায়গায় বৃষ্টি হতে পারে। এছাড়া রাজশাহী, ঢাকা, খুলনা ও বরিশাল বিভাগে দু-এক স্থানে বৃষ্টি হতে পারে।

