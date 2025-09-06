সারাদেশে বিশেষ অভিযানে গ্রেফতার আরও ১৮৬৬
সারাদেশে গত ২৪ ঘণ্টায় পুলিশের বিশেষ অভিযানে মামলা ও ওয়ারেন্টভুক্ত আরও ১৩২০ জন আসামিকে গ্রেফতার করা হয়েছে। অন্যান্য ঘটনায় গ্রেফতার হয়েছেন ৫৪৬ জন।
শনিবার (৬ সেপ্টেম্বর) পুলিশ সদর দপ্তরের এআইজি (মিডিয়া অ্যান্ড পিআর) এ.এইচ.এম. শাহাদাত হোসেন এ তথ্য জানান।
তিনি বলেন, গত ২৪ ঘণ্টায় সারাদেশে পুলিশের বিশেষ অভিযানে মামলা ও ওয়ারেন্টভুক্ত ১৩২০ জন আসামিকে গ্রেফতার করা হয়েছে। অন্যান্য ঘটনায় ৫৪৬ জন। মোট গ্রেফতার করা হয়েছে ১৮৬৬ জনকে।
অভিযানিক কার্যক্রমে উদ্ধার করা হয়েছে, বিদেশি রিভলবার এবটি, গুলি ৩ রাউন্ড।
