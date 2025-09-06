  2. জাতীয়

৫৪ বছরের বাংলাদেশকে দেড় বছরের মুখোমুখি করবেন না: রিজওয়ানা

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০২:১৪ পিএম, ০৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫
‘ঢাকার জলাধার পুনরুদ্ধার: সম্ভাবনা ও চ্যালেঞ্জ’ শীর্ষক নগর সংলাপে উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান

স্বাধীনতার ৫৪ বছরে বাংলাদেশে যা হয়েছে, ৫ আগস্ট পরবর্তী নতুন বাংলাদেশের দেড় বছরকে তার মুখোমুখি করা সমীচীন নয় বলে মনে করেন অন্তর্বর্তী সরকারের পরিবেশ, বন ও জলবায়ু উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান।

তিনি বলেন, ৫৪ বছর এ রাষ্ট্রের বয়স। কাজ কতটুকু হয়েছে, তার নমুনা সবার সামনে। এখন আমরা দেড় বছর সময় পেয়েছি। কাজ করছি, সাধ্যমতো চেষ্টা করছি। ৫৪ বছরের মুখোমুখি দেড় বছরের চেষ্টাকে দাঁড় করানো সমীচীন মনে করি না।

শনিবার (৬ সেপ্টেম্বর) দুপুরে রাজধানীর সিরডাপ মিলনায়তনে ‘ঢাকার জলাধার পুনরুদ্ধার: সম্ভাবনা ও চ্যালেঞ্জ’ শীর্ষক নগর সংলাপে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। নগর উন্নয়ন সাংবাদিক ফোরাম এ সংলাপের আয়োজন করে।

উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ান হাসাব বলেন, শুধু সরকার ও প্রশাসনের তৎপরতায় নদী-খাল, জলাশয় দখলমুক্ত করা বা অন্য যে কোনো কাজ বাস্তবায়ন করা অসম্ভব। রাজনৈতিক ঐকমত্য দরকার।

দখল-দূষণের বিরুদ্ধে সবাইকে সরব হওয়ার আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন, ভোলাগঞ্জে সাদাপাথর লুটের পর যেমন সমগ্র সবাই প্রতিবাদ জানিয়েছে, সরব হয়েছেন; নদী-খাল দখলের বিরুদ্ধেও সরব হওয়া জরুরি। চাপের মুখে গণমাধ্যম দখলের খবর প্রকাশ করতে পারছে না, তাতে কি! আপনি সোশ্যাল মিডিয়ায় লেখেন, জনমত গড়ে তুলুন। সেটাতেও কাজ হবে।

