ঈদে মিলাদুন্নবী উপলক্ষে রাজধানীতে র্যালি, দোয়া মাহফিল
পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী উপলক্ষে রাজধানীতে সংক্ষিপ্ত সমাবেশ, বর্ণাঢ্য র্যালি ও দোয়া মাহফিল করেছে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ওলামা দল।
শনিবার (৬ সেপ্টেম্বর) দুপুরে বায়তুল মোকাররম জাতীয় মসজিদের উত্তর গেটে এ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। সংগঠনের আহ্বায়ক মাওলানা কাজী সেলিম রেজার সভাপতিত্বে আয়োজিত সমাবেশ শেষে র্যালিটি উদ্বোধন করেন সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী আহমেদ।
এতে ওলামা দলের সদস্যসচিব অ্যাডভোকেট মাওলানা আবুল হোসেন, যুগ্ম আহ্বায়ক মাওলানা আলমগীর হোসেন, মাওলানা দেলোয়ার হোসেন, সাবেক সদস্যসচিব মাওলানা নজরুল ইসলামসহ বিভিন্ন পর্যায়ের নেতারা উপস্থিত ছিলেন।
বর্ণাঢ্য র্যালিটি দুপুর ১টা ৫৫ মিনিটে বায়তুল মোকাররমের উত্তর গেট থেকে শুরু হয়ে পুরানা পল্টন মোড়, বিজয় নগর, নাইটিঙ্গেল মোড় ঘুরে নয়াপল্টনে বিএনপির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সামনে গিয়ে শেষ হয়। পরে সেখানে দোয়া মাহফিলের মাধ্যমে কর্মসূচি শান্তিপূর্ণভাবে শেষ হয়।
কেএইচ/এমএএইচ/জেআইএম