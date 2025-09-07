পটিয়ায় জামায়াত নেতা ফরিদুলের উদ্যোগে ফ্রি চিকিৎসা ক্যাম্প

পটিয়ায় জামায়াত নেতা ফরিদুলের উদ্যোগে ফ্রি চিকিৎসা ক্যাম্প
চট্টগ্রামের পটিয়ায় জামায়াত নেতা ডা. মোহাম্মদ ফরিদুল আলমের উদ্যোগে বিনামূল্যে চিকিৎসা ক্যাম্প হয়েছে। শুক্রবার সকাল ৯টা থেকে লাখেরা উচ্চ বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী ৪ নম্বর কোলাগাঁও ইউনিয়নের তত্ত্বাবধানে আয়োজিত এই ক্যাম্পে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকরা সেবা দেন।
কালারপোল থানার নায়েবে আমির মোহাম্মদ ইব্রাহিমের পরিচালনায় অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন ডা. মোহাম্মদ ফরিদুল আলম।
চিকিৎসা ক্যাম্পে হৃদরোগ, মেডিসিন, প্রসূতি ও স্ত্রীরোগ, শিশু ও চর্মরোগ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকরা উপস্থিত থেকে সাধারণ মানুষের সেবা দেন।
বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী কালারপোল সাংগঠনিক থানার আমির এস এম নাছির উদ্দিনসহ স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ।
উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ডা. ফরিদুল আলম বলেন, স্বাস্থ্যসেবা মানুষের মৌলিক অধিকার। একজন চিকিৎসক হিসেবে মানুষের এই মৌলিক অধিকারের প্রতি সম্মান জানাতে চাই। পটিয়ার প্রতিটি জনপদে স্বাস্থ্যসেবা পৌঁছে দিতে আমার চেষ্টা থাকবে। আগামীর উন্নয়ন পরিকল্পনায় প্রতিটি ইউনিয়নের স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সকে আধুনিক ও যুগোপযোগী করে গড়ে তোলা হবে।
এমআরএএইচ/এমআইএইচএস/এমএস