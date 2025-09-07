বনানীতে ট্রেনের ধাক্কায় পোশাকশ্রমিক নিহত
রাজধানীর বনানী থানাধীন কাকলি চেয়ারম্যান বাড়ি এলাকায় ট্রেনের ধাক্কায় মো. আনিস (২৫) নামের এক পোশাকশ্রমিক নিহত হয়েছেন।
রোববার (৭ সেপ্টেম্বর) দুপুরের দিকে এই ঘটনা ঘটে। পরে গুরুতর আহত অবস্থায় তাকে উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নিয়ে এলে কর্তব্যরত চিকিৎসক বিকেল সাড়ে ৪টার দিকে মৃত ঘোষণা করেন।
নিহতের ভাই আশিক জানান, আমার ভাই চেয়ারম্যান বাড়ি এলাকার শিখা গার্মেন্টসে চাকরি করতো। দুপুরে লাঞ্চ টাইমে গার্মেন্টস থেকে বাসায় খাবার জন্য যাওয়ার পথে রাস্তা পারাপারের সময় ট্রেনের ধাক্কায় গুরুতর আহত হন। পরে আমরা খবর পেয়ে তাকে উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেলে নিয়ে এলে চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।
জানা যায়, নিহতের গ্রামের বাড়ি শেরপুর সদর জেলার তিরশা গ্রামে। বর্তমানে তিনি মহাখালীর কড়াইল বস্তি এলাকায় থাকতেন।
ঢামেক হাসপাতাল পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ (পরিদর্শক) মো. ফারুক মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান, মরদেহ ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে রাখা হয়েছে। বিষয়টি সংশ্লিষ্ট থানাকে অবগত করা হয়েছে।
কাজী আল-আমিন/এএমএ/জেআইএম