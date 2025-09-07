সার্বিক নিরাপত্তার স্বার্থে কাউকে ন্যূনতম ছাড় দেওয়া হবে না
দেশের সার্বিক নিরাপত্তার স্বার্থে কাউকে নূন্যতম ছাড় দেওয়া হবে না বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম। দেশ ও জনগণের স্বার্থে সব রাজনৈতিক দলের ঐক্যবদ্ধ থাকা প্রয়োজন বলেও মনে করেন তিনি।
রোববার (৭ সেপ্টেম্বর) বিকেলে রাজধানীর বেইলি রোডের ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে আয়োজিত প্রেস ব্রিফিংয়ে প্রেস সচিব শফিকুল আলম এসব কথা বলেন। এর আগে রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন যমুনায় আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি পর্যালোচনা বিষয়ে উচ্চপর্যায়ের বৈঠক হয়।
বৈঠকের বরাত দিয়ে প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম জানান, যখনই দেশ নির্বাচনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে এবং জুলাই হত্যাযজ্ঞের সঙ্গে জড়িতদের বিচার প্রক্রিয়া দ্রুত এগোচ্ছে তখন পতিত পরাজিত ফ্যাসিবাদী শক্তি বেপরোয়া হয়ে উঠছে। এর ফলে তারা দেশের সার্বিক শান্তিশৃঙ্খলা বিনষ্ট ও গণতান্ত্রিক অগ্রযাত্রাকে ব্যাহত করার জন্য সব শক্তি মাঠে নামাচ্ছে ।
প্রেস সচিব আরও বলেন, এটা এখন শুধু আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নয়, এটা একটা জাতীয় নিরাপত্তা ইস্যু হয়ে দাঁড়িয়েছে। দেশের সার্বিক নিরাপত্তার স্বার্থে কাউকে নূন্যতম ছাড় দেওয়া হবে না। সরকার মনে করে দেশের স্বার্থে, জনগণের স্বার্থে সব রাজনৈতিক দলের ঐক্যবদ্ধ থাকা প্রয়োজন।
এমইউ/এমএমকে/জেআইএম