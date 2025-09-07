পৃথিবীর কোনো শক্তি নির্বাচন ঠেকাতে পারবে না: প্রেস সচিব
প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম বলেছেন, যে করেই হোক, ফেব্রুয়ারির প্রথমার্ধের মধ্যে নির্বাচন হবেই। পৃথিবীর কোনো শক্তি নাই এ নির্বাচনকে ঠেকাতে পারে।
রোববার (৭ সেপ্টেম্বর) রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন যমুনায় আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি পর্যালোচনা বিষয়ে এক উচ্চ পর্যায়ের বৈঠকের বরাত দিয়ে তিনি এ তথ্য জানান।
এদিন বিকেলে রাজধানীর বেইলি রোডের ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি বলেন, নির্বাচন হবে এবং সে বিষয়ে যত ধরনের প্রস্তুতি লাগে সে প্রস্তুতিগুলো নেওয়া হবে।
