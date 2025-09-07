  2. জাতীয়

পৃথিবীর কোনো শক্তি নির্বাচন ঠেকাতে পারবে না: প্রেস সচিব

বিশেষ সংবাদদাতা
প্রকাশিত: ০৭:৩৫ পিএম, ০৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫
প্রেস সচিব শফিকুল আলম/ফাইল ছবি

প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম বলেছেন, যে করেই হোক, ফেব্রুয়ারির প্রথমার্ধের মধ্যে নির্বাচন হবেই। পৃথিবীর কোনো শক্তি নাই এ নির্বাচনকে ঠেকাতে পারে।

রোববার (৭ সেপ্টেম্বর) রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন যমুনায় আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি পর্যালোচনা বিষয়ে এক উচ্চ পর্যায়ের বৈঠকের বরাত দিয়ে তিনি এ তথ্য জানান।

এদিন বিকেলে রাজধানীর বেইলি রোডের ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি বলেন, নির্বাচন হবে এবং সে বিষয়ে যত ধরনের প্রস্তুতি লাগে সে প্রস্তুতিগুলো নেওয়া হবে।

