মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক উপদেষ্টা
শহীদ পরিবার-আহতদের জন্য ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহণ, দ্রুতই বাস্তবায়ন
জুলাই শহীদ ও আহতদের পুনর্বাসনে সরকার এরই মধ্যে ব্যাপক কর্মসূচি গ্ৰহণ করেছে। দ্রুতই এ সব কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হবে বলে জানিয়েছেন মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক উপদেষ্টা ফারুক ই আজম (বীর প্রতীক)।
রোববার (৭ সেপ্টেম্বর) মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে জুলাই গণঅভ্যুত্থানে শহীদ পরিবার ও আহত জুলাই যোদ্ধাদের কল্যাণ ও পুনর্বাসন বিষয়ক আন্তঃমন্ত্রণালয় সভায় সভাপতির বক্তব্যে উপদেষ্টা এ কথা জানান।
এই উপদেষ্টা বলেন, জুলাই গণঅভ্যুত্থানের শহীদ পরিবার ও আহত জুলাই যোদ্ধাদের স্ব স্ব শিক্ষা, কর্ম-অভিজ্ঞতা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে যথাযথভাবে পুনর্বাসন করা হবে। সুষ্ঠুভাবে পুনর্বাসন কল্পে এরই মধ্যে মুক্তিযোদ্ধাবিষয়ক মন্ত্রণালয় বিস্তারিত উল্লেখ করে প্রজ্ঞাপন প্রকাশ করেছে।
- আরও পড়ুন
- জুলাই গণঅভ্যুত্থানে শহীদ পরিবার ও আহতরা যেসব সুবিধা পাবেন
- জুলাই গণঅভ্যুত্থানে আহতদের চিকিৎসায় ১৫০ কোটি টাকা অনুদান
- গণঅভ্যুত্থানে আহতদের আজীবন চিকিৎসাসহ ভাতা দেবে সরকার
তিনি বলেন, জুলাই শহীদ ও আহতদের পুনর্বাসনের লক্ষ্যে সরকার এরই মধ্যে ব্যাপক কর্মসূচি গ্ৰহণ করেছে। দ্রুতই এসব কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হবে।
উপদেষ্টা জুলাইয়ের চেতনা এবং বীরত্বকে সমন্বিত রেখে জুলাই যোদ্ধা এবং শহীদ পরিবারদের যেন যথাযথ মর্যাদায় পুনর্বাসন করা যায় সে লক্ষ্যে গৃহীত পদক্ষেপ এবং ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা নির্ধারণে সবার প্রতি আহ্বান জানান।
সভায় প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব ড. নেয়ামত উল্ল্যাহ ভূঁইয়া, মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব ইসরাত চৌধুরী, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. নজরুল ইসলাম, বিজ্ঞান প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. আনোয়ার হোসেনসহ বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন।
আরএমএম/ইএ/জেআইএম