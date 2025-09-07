  2. জাতীয়

দেশবিরোধী শক্তি পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির আন্দোলনে ইন্ধন দিচ্ছে

প্রকাশিত: ০৮:২০ পিএম, ০৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫
কর্মবিরতির কারণে খালি পল্লী বিদ্যুৎ কার্যালয়। রোববার বাগেরহাট পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি/ ছবি: জাগো নিউজ

পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির আন্দোলনে দেশবিরোধী শক্তি ইন্ধন দিচ্ছে বলে জানিয়েছেন প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম।

রোববার (৭ সেপ্টেম্বর) প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি পর্যালোচনা-বিষয়ক বৈঠকের বরাত দিয়ে প্রেস সচিব এ তথ্য জানান।

বিকেলে রাজধানীর বেইলি রোডের ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে শফিকুল আলম বলেন, পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির সমস্যাবিষয়ক দুটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে। তাদের প্রতিবেদনের ভিত্তিতে কার্যক্রম নেওয়া এরই মধ্যে শুরু হয়েছে। পল্লী বিদ্যুতের আগের জায়গা ফিরিয়ে দেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। সাময়িক বরখাস্তের আদেশগুলো পরীক্ষা করা হচ্ছে। এমন অবস্থায় সরকার মনে করে, পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির কর্মকর্তাদের কর্মবিরতির কোনো প্রয়োজন নেই।

প্রেস সচিব বলেন, গোয়েন্দা সূত্রে জানা গেছে, দেশবিরোধী শক্তি পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির আন্দোলনে ইন্ধন জোগাচ্ছে। সরকার তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিচ্ছে।

শান্তিপূর্ণ আন্দোলন বিষয়ে সরকার সহনশীল, কিন্তু বিদ্যুৎ সরবরাহ বা গ্রাহকসেবা ব্যাহত হলে সরকার কঠিন ব্যবস্থা নিতে বাধ্য হবে বলে তিনি জানান।

উল্লেখ্য, পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড (আরইবি) ও পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির একীভূতকরণসহ চার দফা দাবিতে অনির্দিষ্টকালের জন্য কর্মবিরতি পালন করছেন সমিতির কর্মকর্তা-কর্মচারীরা। রোববার সকালে এ কর্মবিরতি শুরু হয়।

কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দাবিগুলো হলো- আরইবি ও পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির একীভূতকরণ বা অন্য বিতরণ সংস্থার মতো কোম্পানি গঠনের প্রজ্ঞাপন জারি করা, সব চুক্তিভিত্তিক কর্মীদের স্থায়ী করা, চাকরিচ্যুতদের পুনর্বহাল ও মামলা প্রত্যাহার এবং বদলি বা বরখাস্তের বিষয়ে গঠিত কমিটির প্রতিবেদন বাস্তবায়ন।

