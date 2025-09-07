আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নতিতে কাজ করছে সরকার: প্রেস সচিব
আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নতিতে সরকার সর্বাত্মক কাজ করে যাচ্ছে বলে জানিয়েছেন প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম।
তিনি বলেন, গত বছরের ৫ আগস্টের পরে এক হাজার ৬১৫টি বিভিন্ন আন্দোলনের ঘটনা ঘটেছে। প্রতিদিন গড়ে ৪টি করে আন্দোলন বা প্রতিবাদের ঘটনা ঘটেছে। এগুলোর মধ্যে শিক্ষা মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত ছিল ৬০০টি।
রোববার (৭ সেপ্টেম্বর) ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে আয়োজিত ব্রিফিংয়ে তিনি এসব কথা বলেন।
দেশের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি সন্তোষজনক নাকি উদ্বেগজনক? এমন প্রশ্নের জবাবে শফিকুল আলম বলেন, একটা বিপ্লবের পর মানুষের মধ্যে যে প্রত্যাশা তৈরি হয়েছে, সেখান থেকে দেখা যাচ্ছে সবাই প্রতিবাদ করছেন, তাদের দাবি-দাওয়া নিয়ে রাস্তায় আসছেন। বিগত সরকার এসব আন্দোলনকে ক্র্যাকডাউন করেছে। সবাই তাদের দাবি-দাওয়া এই সরকারের সময় আনছেন। এই সরকার ও আইনশৃঙ্খলা বাহিনী ধৈর্যের সঙ্গে এ বিষয়গুলোকে মোকাবিলা করছে।
