চট্টগ্রামে মোহাম্মদীয়া বেকারিকে ২০ হাজার টাকা জরিমানা

চট্টগ্রামে মোহাম্মদীয়া বেকারিকে ২০ হাজার টাকা জরিমানা
চট্টগ্রাম নগরীর ফিরিঙ্গীবাজারের মোহাম্মদীয়া বেকারি অ্যান্ড রেস্টুরেন্ট নামের প্রতিষ্ঠানকে ২০ হাজার টাকা জরিমান করেছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত। অস্বাস্থ্যকর নোংরা পরিবেশে খাদ্যপণ্য তৈরি, অননুমোদিত বিভিন্ন ধরনের রাসায়নিক ও ফ্লেভার ব্যবহার এবং নোংরা ও অপরিচ্ছন্ন যন্ত্রপাতি ব্যবহার করার অপরাধে এ জরিমানা করা হয়েছে।
রোববার (৭ সেপ্টেম্বর) চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশনের (চসিক) নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট চৈতী সর্ববিদ্যা এ ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করেন।
এদিন ট্রেড লাইসেন্সবিহীন ব্যবসা পরিচালনা, অবৈধভাবে ফুটপাত দখল করে দোকান বসিয়ে জনদুর্ভোগ সৃষ্টির অপরাধে ৩ ব্যক্তিকে ১১ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।
নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট চৈতী সর্ববিদ্যা বলেন, ফিরিঙ্গিবাজার এলাকায় অভিযানের সময় নোংরা অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে খাদ্যপণ্য তৈরি, খাদ্যপণ্য তৈরিতে অনুমোদিত নয় এমন রাসায়নিক ব্যবহার করার অপরাধে মোহাম্মদীয়া বেকারি অ্যান্ড রেস্টুরেন্টকে ২০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে। এছাড়া আরও তিন ব্যক্তিকে ১১ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। জনস্বার্থে এ ধরনের অভিযান চলমান থাকবে বলেও জানান তিনি।
