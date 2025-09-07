দুদকের দুই অভিযান
সিটি করপোরেশনে কোটি টাকা আত্মসাৎ ও হাসপাতালে অনিয়ম
দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) এনফোর্সমেন্ট ইউনিট দুটি পৃথক অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে অভিযান পরিচালনা করেছে।
কয়েক কোটি টাকা আত্মসাতের অভিযোগে ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনে এবং নানা অনিয়ম ও হয়রানির অভিযোগে মৌলভীবাজার জেলা হাসপাতালে রোববার (৭ সেপ্টেম্বর) এসব অভিযান চালানো হয়।
দুদকের জনসংযোগ কর্মকর্তা মো. আকতারুল ইসলাম এ তথ্য জানিয়েছেন।
তেল খরচে জালিয়াতি
ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের কর্মকর্তাদের জন্য বরাদ্দ করা গাড়ির জ্বালানি তেলের ভুয়া খরচ দেখিয়ে কয়েক কোটি টাকা আত্মসাতের অভিযোগে দুদক প্রধান কার্যালয় থেকে অভিযান পরিচালনা করে এনফোর্সমেন্ট দল। এ অভিযোগ নিয়ে সম্প্রতি গণমাধ্যমে সংবাদ প্রকাশিত হয়।
দুদকের জনসংযোগ দপ্তর জানায়, অভিযানকালে এনফোর্সমেন্ট দল পরিবহন-সংক্রান্ত বিভিন্ন বিল-ভাউচার, গাড়ির লগবুক, জ্বালানি কুপনসহ অন্যান্য নথি সংগ্রহ করে। এ ছাড়া সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়।
দুদক জানায়, প্রাথমিকভাবে দেখা গেছে যে সিটি করপোরেশনের কার্যক্রম টানা ৪০ দিন বন্ধ থাকলেও জ্বালানি খরচ বাবদ ভুয়া বিল-ভাউচারের মাধ্যমে বিপুল অর্থ উত্তোলন করা হয়েছে। এনফোর্সমেন্ট দলের প্রাথমিক পর্যবেক্ষণে অভিযোগের সত্যতা মিলেছে। সংগ্রহ করা রেকর্ডপত্র বিস্তারিতভাবে পর্যালোচনা শেষে কমিশন বরাবর পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদন জমা দিয়ে প্রয়োজনীয় আইনানুগ ব্যবস্থা নিতে সুপারিশ করা হবে।
হাসপাতালে অনিয়ম
মৌলভীবাজার জেলা হাসপাতালে চিকিৎসাসেবা দেওয়ায় অনিয়ম ও হয়রানির অভিযোগে দুদকের হবিগঞ্জ সমন্বিত জেলা কার্যালয় থেকে অভিযান পরিচালিত হয়। এ সময় রোগীদের সঙ্গে কথা বলে এনফোর্সমেন্ট দল।
দুদক জানায়, হাসপাতালে চিকিৎসক ও নার্সদের অনুপস্থিতি, নিম্নমানের খাবার এবং ব্যবস্থাপনার নানা ত্রুটি রয়েছে। রোগীরা দুদক দলের কাছে অভিযোগ করেন, রাতের খাবারের তালিকায় মাছ থাকা সত্ত্বেও তা দেওয়া হয়নি। দুদক দল এসব অনিয়ম সরেজমিনে পর্যবেক্ষণ এবং ঘটনার বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহ করেছে।
