প্রেস সচিব
ঐক্য কমিশনের সঙ্গে দলগুলোর সৌহাদ্যপূর্ণ বৈঠক ‘ইতিহাসে বিরল’
জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সঙ্গে রাজনৈতিক দলের সৌহাদ্যপূর্ণ পরিবেশে বৈঠককে বাংলাদেশের ‘ইতিহাসে বিরল ঘটনা’ বলে মন্তব্য করেছেন প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম।
তিনি বলেছেন, আগে রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে সমঝোতার জন্য বিদেশ থেকে তারানকো ও জিমি কার্টারসহ অনেককে উড়িয়ে আনা হতো। তারা এসে সমঝোতার চেষ্টা করতেন।
রোববার (৭ সেপ্টেম্বর) রাজধানীর বেইলি রোডের ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে আয়োজিত এক প্রেস ব্রিফিংয়ে জুলাই সনদ বাস্তবায়নে রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে সমঝোতা নিয়ে এক প্রশ্নের জবাবে তিনি এ কথা বলেন।
শফিকুল আলম বলেন, জাতীয় ঐকমত্য কমিশন গঠনের পর খুবই সৌহাদ্যপূর্ণ পরিবেশে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সঙ্গে বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। একটি দুটি বিষয় ছাড়া বেশিরভাগ বিষয়েই ঐক্য হয়েছে। রাজনৈতিক দলগুলো প্রতিদিন বৈঠকে বসতেন এবং দিনশেষে ব্রিফিং করতেন।
প্রেস সচিব বলেন, রাজনৈতিক দলগুলো যে পরিপক্কতা (ম্যাচিউরিটি) দেখিয়েছেন ও ধৈর্য্যর পরিচয় দিয়েছেন, সামনের দিনগুলোতেও তারা একই উদাহরণ দেখাবেন বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।
