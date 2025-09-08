চাঁদা না দেওয়ায় গ্যারেজ মালিককে ছুরিকাঘাতে হত্যা

চাঁদা না দেওয়ায় গ্যারেজ মালিককে ছুরিকাঘাতে হত্যা
চট্টগ্রামের বাকলিয়ায় চাঁদা না দেওয়ায় শাহজাহান মিয়া (৩৫) নামে এক গ্যারেজ মালিককে ছুরিকাঘাতে হত্যা করেছে দুর্বৃত্তরা।
রোববার (৭ সেপ্টেম্বর) সন্ধ্যা ৭টার দিকে বাকলিয়ার শান্তিনগর বগারবিল এলাকায় বলাকা আবাসিকের সামনের গ্যারেজে কয়েকজন দুর্বৃত্ত তাকে এলোপাতাড়ি ছুরিকাঘাত করে পালিয়ে যায়।
নিহত শাহজাহান কিশোরগঞ্জের অষ্টগ্রাম উপজেলার বাদসালা গ্রামের বাসিন্দা। তিনি বাকলিয়া বলাকা আবাসিক এলাকার একটি ভাড়া বাসায় বসবাস করতেন এবং সেখানেই ভ্যানগাড়ির একটি গ্যারেজ চালাতেন।
বিষয়টি নিশ্চিত করেন বাকলিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) ইখতিয়ার উদ্দিন।
শাহজাহানকে হাসপাতালে নিয়ে আসা মো. আকবর বলেন, কয়েকজন দুর্বৃত্ত শাহজাহানের কাছে চাঁদা দাবি করে। চাঁদা দিতে অস্বীকার করলে বায়েজিদ ও কালামসহ কয়েকজন মিলে তাকে ছুরিকাঘাত করে। গুরুতর আহত অবস্থায় তাকে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ (চমেক) হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।
