ডাকসু নির্বাচন নিয়ে যা জানালো সেনাসদর

ডাকসু নির্বাচন নিয়ে যা জানালো সেনাসদর
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর কোনো সংশ্লিষ্টতা নেই বলে জানিয়েছে সেনাসদর।
সোমবার (৮ সেপ্টেম্বর) দুপুরে ঢাকা সেনানিবাসের অফিসার্স মেসে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে এ তথ্য জানান সেনাসদরের মিলিটারি অপারেশন্সের পরিচালক কর্নেল মো. শফিকুল ইসলাম।
সংবাদ সম্মেলনে তিনি আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতিসহ সাম্প্রতিক নানা বিষয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাব দেন।
ডাকসু নির্বাচনকে কেন্দ্র করে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে নানা তথ্য ছড়ানো হচ্ছে। এটা বন্ধ করতে সেনাবাহিনী কোনো পদক্ষেপ নেবে কি না এবং আগামীকাল (মঙ্গলবার) ডাকসুর ভোট অবাধ ও সুষ্ঠু হওয়ার ক্ষেত্রে সেনাবাহিনী কী ভূমিকা রাখবে প্রশ্ন করা হলে কর্নেল শফিকুল ইসলাম বলেন, ডাকসু নির্বাচনের সঙ্গে সেনাবাহিনীর কোনো সংশ্লিষ্টতা নেই। এর আগেও আমরা আইএসপিআরের মাধ্যমে স্পষ্টভাবে বলেছি ডাকসু নির্বাচনের সঙ্গে সেনাবাহিনীর কোনো সংশ্লিষ্টতা নেই। তবুও কিছু স্বার্থন্বেষী মহল প্রোপাগান্ডা করার চেষ্টা করছে। কিন্তু এই প্রোপাগান্ডা করে খুব একটা সুবিধা করতে পারবে না।
তিনি বলেন, ডাকসু নির্বাচনে যারা অংশ নিচ্ছে আমরা তাদের সবার মঙ্গল কামনা করি। এই নির্বাচনের মাধ্যমে একটি সুষ্ঠু পরিবেশে গণতন্ত্র চর্চা চাই এবং নির্বাচনের চর্চা হোক আমরা এটাই চাই।
