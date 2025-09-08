  2. জাতীয়

পিকআপ ভ্যানে ধাক্কা দিলো উল্টো পথে আসা বাস, চালক নিহত

ঢামেক প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৩:৩১ পিএম, ০৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫
রাজধানীর ডেমরা থানার মিরপাড়া এলাকায় উল্টোপথে আসা অছিম বাসের ধাক্কায় মো. সাব্বির (২৬) নামের এক পিকআপ ভ্যানচালক নিহত হয়েছেন।

সোমবার (৮ সেপ্টেম্বর) দুপুর একটার দিকে তাকে উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে আসলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

নিহতকে ঢামেকে নিয়ে আসা রনি বলেন, সাব্বির পিকআপ ভ্যানের চালক ছিলেন। আজ সকালে ডেমরার মিরপাড়া এলাকায় পিকআপ ভ্যান নিয়ে আসার পথে উল্টো পথে আসা অছিম পরিবহনের এক বাস পিকআপে ধাক্কা দেয়। এতে পিকআপ চালক সাব্বির গুরুতর আহত হন। পরে তাকে উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে আসলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

নিহত সাব্বির চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার নাচোল উপজেলার ভিকরা গ্রামের মো. আলাউদ্দিনের সন্তান। কর্মসূত্রে ডেমরার আতিক মার্কেট এলাকায় বসবাস করতেন তিনি।

ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ পরিদর্শক মো. ফারুক বলেন, মরদেহ ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে রাখা হয়েছে। বিষয়টি সংশ্লিষ্ট থানায় অবগত করা হয়েছে। এ ঘটনায় ঘাতক বাসের চালককে আটক ও বাসটি জব্দ করা হয়েছে।

