ঢামেক পরিচালক

ভিপি নুরের শর্ট-টাইম মেমোরি লস হয়নি

ঢামেক প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০২:৩৯ পিএম, ০৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫
গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি নুরুল হক নুর, সাম্প্রতিক ছবি

ঢাকা মেডিকেল হাসপাতালের পরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মো. আসাদুজ্জামান বলেছেন, গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি নুরুল হক নুরের নাকের হাড় ভাঙায় মাঝেমধ্যে রক্তপাত হচ্ছে, যা সেরে উঠতে ৪ থেকে ৬ সপ্তাহ সময় লাগবে। মাথায় আঘাতের ঘটনায় শর্ট মেমোরি লস হয়নি। এ ধরনের ইঞ্জুরির কারণে মেমোরি লস হওয়ার সম্ভাবনাও নেই।

সোমবার (৮ সেপ্টেম্বর) দুপুরের দিকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে তার নিজ রুমে সাংবাদিকদের প্রেস ব্রিফিংয়ে পরিচালক আরও জানান, চোখের রক্ত জমাট বাধাও সরে গেছে।

তিনি আরও জানান, নুরের জ্বর ও ঠান্ডার উপসর্গ থাকায় স্যাম্পল পরীক্ষার জন্য পাঠানো হয়েছে। এটি ডেঙ্গু না ভাইরাস জ্বর তা রিপোর্ট এলে জানা যাবে। জ্বর না থাকলে নুর এখন শারীরিক দিক বিবেচনায় বাসায় ফিরতে পারবেন। নুরের পরিবার চাইলে তাকে বিদেশেও নিতে পারে বলে জানান তিনি।

কাজী আল আমিন/এসএনআর/জেআইএম

