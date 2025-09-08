বাংলাদেশ রোড সেফটি নেটওয়ার্ক নামে নতুন মোর্চা গঠন

বাংলাদেশ রোড সেফটি নেটওয়ার্ক নামে নতুন মোর্চা গঠন
সড়ক পরিবহন ব্যবস্থায় শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা এবং সড়ক দুর্ঘটনারোধে সমন্বিত ও টেকসই কার্যক্রম পরিচালনার লক্ষ্যে কয়েকটি বেসরকারি সংস্থার সমন্বয়ে ‘বাংলাদেশ রোড সেফটি নেটওয়ার্ক’ নামে একটি মোর্চা গঠন করা হয়েছে।
রোড সেফটি ফাউন্ডেশন নির্বাহী পরিচালক ও বাংলাদেশ রোড সেফটি নেটওয়ার্কের সদস্যসচিব সাইদুর রহমান স্বাক্ষরিত বার্তায় সোমবার (৮ সেপ্টেম্বর) এ তথ্য জানানো হয়।
ঢাকার ধানমন্ডিতে রোড সেফটি ফাউন্ডেশনের কার্যালয়ে এ বিষয়ে রোববার (৭ সেপ্টেম্বর) মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ সোসাইটি ফর দি চেঞ্জ অ্যান্ড অ্যাডভোকেসি নেক্সাসের (বি-স্ক্যান) নির্বাহী পরিচালক সালমা মাহবুব। সভায় উপস্থিত ছিলেন রোড সেফটি ফাউন্ডেশনের নির্বাহী পরিচালক সাইদুর রহমান, সেফটি অ্যান্ড রাইটসের অ্যাডভোকেট ফারুক হোসেন, নুসরাত জাহান তমা, ফাউন্ডেশনের ট্রেজারার শারমিন ইসলাম, থটস অ্যান্ড থরোর ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. মো. তৌফিকুজ্জামান, ইভেন্টফুল বাংলাদেশের নির্বাহী পরিচালক মো. রোকনুজ্জামান, সেবা বাংলাদেশ ফাউন্ডেশনের নির্বাহী পরিচালক ইয়াসমিন আরা প্রমুখ। সভা পরিচালনা করেন রোড সেফটি ফাউন্ডেশনের রিসার্চ কো-অর্ডিনেটর পাহাড়ী ভট্টাচার্য।
সভায় উপস্থিত নেতৃবৃন্দ বলেন, সড়ক নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে সড়ক ব্যবহারকারীদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি, নীতি-কৌশল বিষয়ে অংশীজনদের সঙ্গে যোগাযোগ ও লবি-অ্যাডভোকেসি পরিচালনা, সড়ক পরিবহন আইন প্রয়োগে তদারকি, গণপরিবহন ব্যবহারে নারী, শিশু, বয়স্ক এবং শারীরিক প্রতিবন্ধীদের সমস্যা সমাধানে জনমত গঠন, ট্রাস্ট ফান্ডের মাধ্যমে সড়ক দুর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্তদের আর্থিক সহায়তা প্রাপ্তিতে সহযোগিতা প্রদান, সড়ক নিরাপত্তায় সরকারি বিভিন্ন উদ্যোগ প্রচার ও বাস্তবায়নে ভুমিকা পালনসহ জীবনঘনিষ্ঠ জনসচেতনতা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য বাংলাদেশ রোড সেফটি নেটওয়ার্ক নামে মোর্চা গঠন করা প্রয়োজন। বাংলাদেশ রোড সেফটি নেটওয়ার্কের উদ্যোগে আগামী ২২ অক্টোবর নিরাপদ সড়ক দিবস উদযাপনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় সভায়।
সভায় সর্বসম্মতিতে বাংলাদেশ রোড সেফটি নেটওয়ার্কের পরিচালনা কমিটি গঠন করা হয়। এতে আহবায়ক করা হয়েছেে ইভেন্টফুল বাংলাদেশের চেয়ারম্যান হারুন অর-রশিদকে। কমিটির অন্যরা হলেন যুগ্ম-আহ্বায়ক বি-স্ক্যানের নির্বাহী পরিচালক সালমা মাহবুব, সেফটি অ্যান্ড রাইটসের নির্বাহী পরিচালক সেকান্দার আলী খান মিনা, নুসরাত জাহান ও তমা ফাউন্ডেশনের ট্রেজারার শারমিন ইসলাম। কমিটিতে রোড সেফটি ফাউন্ডেশনের নির্বাহী পরিচালক সাইদুর রহমানকে সদস্যসচিব, সেবা বাংলাদেশ ফাউন্ডেশনের নির্বাহী পরিচালক ইয়াসমিন আরাকে কোষাধ্যক্ষ, পাহাড়ী ভট্টাচার্যকে সমন্বয়ক এবং ড. মো. তৌফিকুজ্জামানকে মুখপাত্র মনোনীত করা হয়েছে। এই কমিটি পরবর্তীতে পূর্ণাঙ্গ কমিটি ঠন করবে।
